«D’ici le 25, il faut laisser les gens vivre»

Le gouvernement Legault va annoncer en fin de journée mardi de nouvelles restrictions dans la lutte à la COVID-19.

En entrevue avec Pierre Bruneau, le premier ministre a indiqué qu’il allait «laisser les gens vivre» d’ici Noël, mais que des fermetures sont à prévoir pour endiguer la propagation du coronavirus.

«Je m’inspire de l’Allemagne. J’écoute aussi le Dr Arruda et la santé publique. On regarde différents scénarios. Mais comme le disait Mme Merkel en fin de semaine, on peut peut-être laisser les gens faire leur magasinage jusqu’à Noël. Mais après ça, est-ce qu’on peut, pour un certain temps, fermer les magasins pour être capable de casser la vague et éviter des contacts», a-t-il expliqué.

M. Legault a dit que son gouvernement allait agir ainsi pour éviter de surcharger les hôpitaux au mois de janvier et trop peser sur le personnel de santé.

Trop peu de vaccins?

Même s’il est heureux que la campagne de vaccination contre la COVID-19 débute dès ce lundi à Montréal et Québec, François Legault aimerait avoir plus de vaccins disponibles rapidement.

«On aimerait vacciner environ 6,5 millions de personnes. Pour l’instant, on reçoit 57 000 doses d’ici le 4 janvier. C’est donc limité. L’autre date que l’on a, c’est que l’on va recevoir 1,3 million de doses (divisées par deux, donc 650 000 personnes) d’ici le 31 mars», a-t-il détaillé.

Imaginez-vous, si on était capable de dire on va recevoir le tiers des vaccins en janvier, ça voudrait dire qu’on serait capable de vacciner tout le monde dans les CHLSD, les RPA et le personnel de la santé. Ça, ça changerait complètement la situation.»