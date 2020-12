Le gouvernement fédéral a annoncé lundi un investissement de 185 M$ pour le prolongement de la route 138 sur la Basse-Côte-Nord, sur deux tronçons.

• À lire aussi: Un secteur de la 138 considéré «dangereux» par le maire de Franquelin

La ministre du Développement économique et des Langues officielles, Mélanie Joly, a confirmé cette annonce importante qui marque un pas de plus vers la réalisation de ce projet.

«Je suis fière de notre investissement dans la route 138 qui contribuera certainement à poursuivre la croissance de la Côte-Nord en augmentant la mobilité des résidents et des marchandises. Il permettra également aux entreprises de continuer à prospérer grâce à l’accès à de nouveaux marchés et à une meilleure accessibilité à la région sur le plan touristique», a fait part Mme Joly par voie de communiqué de presse.

En direction est, la route 138 prend fin à Kegaska pour reprendre plus loin entre Vieux-Fort et Blanc-Sablon. Entre Kegaska et Vieux-Fort, les résidents sont donc enclavés et les possibilités en matière de transport sont limitées et dispendieuses.

Le projet vise ainsi à construire un tronçon de route, d’environ 50 kilomètres, entre Kegaska et La Romaine, lequel reliera, notamment, la communauté innue de Unamen Shipu au reste du Québec. Un deuxième tronçon d’environ 30 kilomètres qui reliera Tête-à-la-Baleine à la Tabatière sera également construit.

Une fois terminés, les travaux permettront d’améliorer la desserte et de réduire l’enclavement des communautés locales. Il s’agit d’une étape additionnelle en vue de compléter un lien routier jusqu’aux frontières du Labrador. Le projet aura également des retombées économiques positives en participant à la création et au maintien d’emplois et en dynamisant les activités des entreprises de la région.

Le gouvernement du Canada versera une contribution de près de 185 millions de dollars. Cette aide financière provient du Nouveau Fonds Chantiers Canada – volet Infrastructures provinciales-territoriales – Projets nationaux et régionaux. Le financement du gouvernement du Canada est conditionnel à l’atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones.

«J’accueille avec beaucoup de satisfaction la contribution financière du gouvernement du Canada au projet de prolongement de la route 138. Le gouvernement du Québec accorde une très grande importance à ce projet ambitieux pour le développement social et économique de la Basse-Côte-Nord», a ajouté pour sa part le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Jonatan Julien.

Les tronçons à l'étude pour finir la route 138, d'ouest en est

Kegaska -> La Romaine: environ 50 km, financement fédéral confirmé lundi

La Romaine -> Tête-à-la-Baleine: environ 200 km, à l'étape de l'étude des sols

Tête-à-la-Baleine -> La Tabatière: environ 30 km, financement fédéral confirmé lundi

La Tabatière -> Vieux-Fort: environ 100 km, à l'étape de l'étude des sols

Les 70 km derniers de la route, entre Vieux-Fort et Blanc-Sablon, existent déjà.