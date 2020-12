Le froid s'installe sur le Québec

Bien que généralement ensoleillée avec des passages nuageux, la semaine s'annonce froide pour la plupart des secteurs, dont Montréal avec des températures ressenties frôlant les -20 degrés.

Environnement Canada d’ailleurs a émis des avertissements de froid extrême pour des secteurs du nord-ouest et du nord du Québec.

Si pour la journée du lundi, on prévoit des températures saisonnières à Montréal et ses environs, il fera -9 sous le soleil mardi. Ce froid «ensoleillé» persistera au moins jusqu’à vendredi avec des pics de près de -20 degrés durant la nuit.

À Québec, les températures passeront en l’espace d’une journée de -4 degrés C lundi à -14 le lendemain, voire -25 si l’on considère l’effet éolien. Le reste de la semaine sera ensoleillé et un mercure oscillant entre -15 et -12.

Le ciel sera nuageux dans les secteurs du sud-est de la province avec des températures saisonnières. L’agence fédérale prévoit en revanche des accumulations de neige de 2 à 4 cm en Estrie et en Beauce entre la nuit prochaine et mardi matin. Le mauvais temps laisser place pour le reste de la semaine à du soleil et des températures plus froides.

Dans le Bas-Saint-Laurent, après l’ennuagement de lundi, succéderont des averses de neige pour mardi où les températures atteindront -15 degrés C. Pour le reste de la semaine, le soleil sera de retour et un mercure affichant au compteur entre -12 et -8 degrés.

En Abitibi-Témiscamingue, une alerte d’Environnement Canada anticipe une masse d’air arctique dès la nuit prochaine, après une accumulation de neige de 2 à 4 cm durant la journée de lundi. «De l'air froid et des vents vifs généreront des conditions de refroidissement éolien élevé allant jusqu'à -35», a indiqué l’agence fédérale, précisant que ce froid arctique persistera jusqu'à jeudi, mais sous un ciel ensoleillé.

Par ailleurs, un avertissement de blizzard concerne les secteurs de l’extrême nord.