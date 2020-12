L’ex-pilote des stars Normand Dubé de retour en prison

L’ex-pilote des stars Normand Dubé passera Noël derrière les barreaux, car la Cour d’appel vient de révoquer sa liberté, en raison de récentes accusations de bris de conditions.

Après deux semaines de réflexion, le juge Martin Vauclair a tranché.

«Il m’est difficile d’imaginer un resserrement des conditions existantes. [...] Je suis convaincu que l’unique réponse aux agissements de l’appelant est l’annulation des ordonnances de mise en liberté prononcées par les juges de cette Cour», peut-on lire dans la décision rendue publique aujourd’hui.

Le magistrat donne ainsi un délai de trois jours à Normand Dubé pour que celui se livre aux autorités carcérales.

L’entrepreneur de 58 ans passera donc Noël en détention.

Celui que l’on a surnommé le pilote des stars, car il volait en compagnie de vedettes québécoises, a été arrêté le mois dernier pour non-respect de ses conditions de remise en liberté.

Neuf ans à purger

En décembre 2018, Dubé a été condamné par le juge Paul Chevalier à sept ans de pénitencier pour des méfaits de 30 millions $ commis sur des tours hydroélectriques.

Le crime, dont les détails sont frappés d’une ordonnance de non-publication, avait plongé une partie du Québec dans le noir, quatre ans plus tôt.

En septembre 2019, le juge Gilles Garneau a quant à lui condamné Dubé à une peine concurrente de neuf ans de détention pour avoir commandé des incendies criminels et avoir harcelé des fonctionnaires avec qui il était en litige.

Comme un bracelet électronique

Mais le quinquagénaire et ses avocats ont porté les deux décisions en appel, si bien que le plus haut tribunal de la province a accepté il y a un an de remettre l’accusé en liberté sous de sévères conditions, en attendant de trancher l’affaire.

«C’était l’équivalent d’un bracelet électronique, sans la technologie», a résumé le juge Vauclair.

Or, il semble que Dubé ait joué avec le feu, en interprétant ses conditions avec un peu trop de «largesse».

«Il est impératif de rappeler à M. Dubé le sérieux de ses conditions. Il a tout intérêt à ne pas étirer davantage l’élastique», a illustré la juge Sophie Lavergne lors de sa plus récente enquête sur cautionnement, au palais de justice de Saint-Jérôme.

La magistrate avait accepté de le remettre en liberté sous conditions, sous prétexte qu’il est présumé innocent dans le dossier de bris.

Mais la Couronne s’est tournée vers la Cour d’appel dès le lendemain pour demander la révocation de sa liberté dans les dossiers d’Hydro-Québec et des incendies criminels.

Elle a obtenu gain de cause lundi après-midi.