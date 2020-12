Nouvelles mesures: important point de presse mardi à 17h

Le premier ministre du Québec, le ministre de la Santé, ainsi que le directeur de la santé publique tiendront un important point de presse mardi à 17h, à Montréal.

François Legault, Christian Dubé et le Dr Horacio Arruda devraient faire l’annonce de nouvelles mesures restrictives.

En entrevue avec Pierre Bruneau, le premier ministre a indiqué qu’il allait «laisser les gens vivre» d’ici Noël, mais que des fermetures sont à prévoir pour endiguer la propagation du coronavirus. Ainsi, les commerces non essentiels pourraient être fermés dès le 25 décembre.

«Je m’inspire de l’Allemagne. J’écoute aussi le Dr Arruda et la santé publique. On regarde différents scénarios. Mais comme le disait Mme Merkel en fin de semaine, on peut peut-être laisser les gens faire leur magasinage jusqu’à Noël. Mais après ça, est-ce qu’on peut, pour un certain temps, fermer les magasins pour être capable de casser la vague et éviter des contacts», a-t-il expliqué.

Le gouvernement souhaite ainsi agir pour éviter de surcharger les hôpitaux au mois de janvier et trop peser sur le personnel de santé.

Depuis quelques semaines déjà, les rumeurs accourent comme quoi Québec pourrait aller de l’avant avec un nouveau confinement.

À l'heure actuelle, le congé des Fêtes de deux semaines pour les écoles reste inchangé. Le retour en classe est toujours prévu pour le 4 janvier, mais rien n'est encore certain.

Dans son entretien avec Pierre Bruneau, François Legault a rappelé que l’industrie de la construction était arrêtée pour deux semaines pendant les Fêtes, de même que les écoles, «pour l’instant».