Postes Canada anticipe des retards pour les Fêtes

Faisant face à des volumes records, Postes Canada a averti ses clients de possibles retards, tout en les pressant de finir rapidement leurs achats et surtout de les expédier d’ici ce vendredi pour éviter le pire à Noël.

• À lire aussi: Postes Canada livre près de 800 000 colis en une seule fin de semaine

• À lire aussi: Quels sont vos recours contre le vol de colis livrés à la maison?

«Même avec des ressources supplémentaires qui assurent le bon déroulement du traitement et de la livraison, il y a une limite à ce que nous pouvons traiter et livrer en toute sécurité. Les clients doivent s'attendre à des retards», a-t-elle expliqué par communiqué, lundi.

Déterminée à offrir «un service fiable et rapide», Postes Canada a dit avoir modifié ses dates d’expédition pour livrer à temps les colis, et ce, en toute sécurité avant Noël.

Ainsi, pour un envoi local, les Canadiens sont invités à expédier leur colis avant le 18 décembre, que ce soit standard ou prioritaire, par exemple.

La société d’État a fait savoir que ses établissements sont en activité jour et nuit pour traiter des volumes records d'articles qui sont ensuite livrés chaque jour.

Elle a expliqué qu’elle a dû embaucher plus de 4000 travailleurs et ajouté plus de 1000 voitures à son parc pour être en mesure de répondre à la demande.

Avec la pandémie de COVID-19, les Canadiens se tournent en majorité vers les achats en ligne. De plus, Postes Canada a dû adapter sa façon de travailler en raison des directives de la santé publique et des restrictions liées à la sécurité et aux déplacements.

«Cette fin de semaine, nous avons livré 1,1 million de colis à l'échelle du pays et nous nous attendons à ce que le volume demeure très important cette semaine et la semaine prochaine», a mentionné la société d'État.