Quand les livreurs deviennent des pères Noël

Les achats en ligne sont très populaires depuis le début de la pandémie, mais depuis le début de la période des Fêtes, les livreurs sont carrément débordés.

Une chance que le père Noël a bien plus qu'un traineau pour livrer les cadeaux. Cette année, les autobus sont mis à profit plus que jamais.

«Nos autocars roulent seulement deux jours, mais pour répondre à la demande et pouvoir offrir un service convenable, on a ajouté deux navettes exclusives de colis, donc pas de passager les lundis et mercredis, juste des colis», a expliqué le directeur TI chez Intercar, Stéphane Martel.

Avec la diminution marquée des allers-retours entre régions, les transporteurs ont dû trouver un autre moyen de rentabiliser les opérations. À chaque voyage, les navettes et les autobus transportent en moyenne 75 colis durant la période des fêtes, colis parfois... surprenants.

«On peut envoyer une tourtière vers Montréal ou vers Québec un 24 décembre au matin et elle sera là le 24 au soir pour Noël. C'est arrivé pour vrai!», s’est exclamé M. Martel.

Intercar ne sont pas les seuls à s'être trouvé une autre vocation.

«Avec l'engouement monstre pour l'achat en ligne, notre clientèle a changé et nous avons beaucoup plus de particuliers», a détaillé le directeur régional de l'Est du Québec, chez GLS, Yannick Powers.

Les livraisons de colis chez des particuliers représentent maintenant près de 50 % des commandes de ce coursier alors qu'avant, 90 % des livraisons étaient commerciales. La demande est beaucoup plus grande cette année et les gens le confirment.

«J'ai une fille à Québec et un garçon à Charlevoix alors je leur ai fait livrer les cadeaux et on va les déballer ensemble devant l'ordinateur», a confié une femme qui terminait ses dernières emplettes des fêtes.

Comme quoi l'annulation des rassemblements pour les fêtes en a incité plusieurs à opter pour la livraison, que ce soit pour offrir ou pour recevoir les cadeaux.