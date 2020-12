Une initiative qui réchauffe le cœur des aînés

Une enseignante de Saint-Jérôme a voulu leur apporter un peu de réconfort avec ses élèves, mais en restant bien sûr à l'extérieur de l'établissement.

Des élèves de l'école Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus ont apporté des cadeaux aux quelque 200 résidents du CHSLD de Saint-Jérôme, des cannes, et des cartes faites en classe et au service de garde.

Les aînés sont comblés, les enfants aussi. «Juste le fait de pouvoir leur offrir... un beau coeur, un beau cadeau! Juste une pensée, pour qu'ils puissent voir à quel point on pense à eux, avec tout ce confinement-là», explique Josée Lepage, l’enseignante derrière cette initiative.

C'était une tradition dans plusieurs écoles: rendre visite aux aînés, avec des cartes, des dessins et, parfois, des chants de Noël.

«Dans le contexte de pandémie, il y a seulement les proches aidants qui peuvent venir, donc c'est très apprécié, pour les résidents, de savoir que les enfants pensent à eux», affirme Nicole Leblanc, gestionnaire du CHSLD Saint-Jérôme.

Les marques d'attention prennent encore plus d'importance, cette année. «Ils sont heureux et ils nous envoient la main. Et ils sont contents. Au moins, ils auront un petit cadeau», de dire le jeune Zakaël.

Élèves et enseignants se souviendront de cette visite pas comme les autres au terme d’une année par comme les autres.