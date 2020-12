Une première personne vaccinée au Canada

Une aide-soignante de Toronto et une octogénaire de Québec sont devenues lundi les premières personnes à se faire vacciner contre le Covid-19 au Canada, coup d'envoi d'une campagne de vaccination historique dans tout le pays.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

• À lire aussi: Gisèle Lévesque, 89 ans, est la première vaccinée au Québec

• À lire aussi: «Une grande journée historique pour le Québec»

L'injection reçue par Anita Quidangen dans un hôpital de Toronto, retransmise en direct par les télévisions, intervient moins d'une semaine après l'approbation du vaccin Pfizer-BioNTech par les autorités canadiennes.

À peu près au même moment, une femme de 89 ans, Gisèle Lévesque, a été vaccinée en fin de matinée dans une maison de retraite de la ville de Québec, a ensuite révélé le ministre québécois de la Santé Christian Dubé.

Le Québec devait également vacciner du personnel et des pensionnaires de deux maisons de retraite situées à Montréal et Québec.

«Je vais bien», a déclaré à la presse Mme Quidangen. Cette employée d'un centre de soins de longue durée pour personnes âgées de Toronto s'est dite «enthousiaste» à l'idée d'être la première personne à être vaccinée au Canada.

Les États-Unis, pays voisin et le plus endeuillé par le coronavirus, ont eux aussi commencé à vacciner lundi matin.

«Aujourd'hui, nous avons vraiment passé un cap», a souligné le Dr Kevin Smith, président du Réseau de santé universitaire de Toronto (University Health Network) en félicitant les cinq premiers soignants ayant reçu le vaccin du duo américano-allemand.

L'Ontario, province la plus peuplée du Canada et l'une des plus touchées par la pandémie, comptait 1.940 nouveaux cas et 23 morts lundi tandis que de nouvelles régions entraient en confinement.

L'Ontario devrait administrer ses prochaines doses à des employés de maison de retraite en priorité, selon les médias.

Dans cette province, comme au Québec, la plupart des décès survenus au cours de la première vague ont été enregistrés dans les maisons de retraite.

Le Canada, troisième pays à avoir approuvé le vaccin Pfizer après le Royaume-Uni et Bahreïn, doit recevoir jusqu'à 249.000 doses d'ici la fin du mois.

Les autorités s'attendent à recevoir six millions de doses des vaccins Pfizer et Moderna -- en cours d'homologation -- au premier trimestre 2021, permettant de vacciner trois millions de personnes en deux doses.

La plupart des Canadiens devraient être vaccinés en septembre 2021, a promis le premier ministre Justin Trudeau.

Près d'un Canadien sur deux (48%) veut se faire vacciner «aussitôt que possible», contre 40% il y a un mois, selon un sondage réalisé en ligne auprès de 1603 Canadiens du 8 au 11 décembre par l'institut Angus Reid. Un Canadien sur sept (14%) ne veut pas se faire vacciner.

La deuxième vague de la pandémie s'est accélérée ces dernières semaines au Canada et le pays recensait lundi au total 464 313 cas de coronavirus et 13 479 morts.