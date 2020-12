Vaccination possible dès la semaine prochaine au Saguenay

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la vaccination contre la COVID-19 pourrait débuter la semaine prochaine.

C'est ce qu'a laissé lundi entendre le directeur régional de la santé publique, le Dr Donald Aubin, qui prévoit obtenir des précisions d'ici un jour ou deux.

«Il y a beaucoup de travail de fait pour s'assurer que tout est en place et prêt, a-t-il indiqué en entrevue à TVA Nouvelles. Il y a encore certains détails à régler, que ce soit du fournisseur, du Québec ou du Canada, mais on sera prêt lorsqu'il arrivera dans la région.»

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a enregistré lundi 85 nouveaux cas de COVID-19 et un décès supplémentaire, pour un total de 174 depuis le début de la pandémie.

Même si la région est passée sous la barre des 700 cas actifs au cours de la fin de semaine, le nombre de nouveaux cas confirmés quotidiennement demeure trop élevé au goût de la santé publique.

«On reste très très haut encore, même si on a baissé de moitié, a précisé le Dr Aubin. On était si haut, tellement haut, qu'une baisse de moitié nous place quand même parmi les trois plus haut au Québec. Il faut continuer nos efforts. Il faut rester très prudent parce qu'on entre dans la période des Fêtes alors qu'on est encore très haut.»

Cinquante-neuf personnes atteintes de la COVID sont hospitalisées, selon le plus récent bilan. Deux autres personnes infectées ont été transférées vers Québec la semaine dernière faute de place aux soins intensifs.

Le virus est encore très présent au sein de la communauté : on dénombre 92 sites d'éclosion actifs au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

«Dans nos CHSLD et résidences pour ainés, on a un peu moins d'activité virale actuellement, ce qui est bien, a noté le Dr Aubin.

Malgré ce ralentissement, le virus s'est invité au CHSLD de Métabetchouan-Lac-à-La-Croix dans les derniers jours, où deux employés sont contaminés. Un dépistage ciblé est en cours et les mesures déjà en place ont été rehaussées pour freiner la propagation du virus.