Confinement: le manufacturier est épargné

Les entreprises manufacturières québécoises ont poussé un soupir de soulagement mardi lorsqu’elles ont appris par la bouche du premier ministre Legault qu’elles pourront rester ouvertes, à l’opposé des magasins.

« On est très heureux de voir que le secteur manufacturier ne ferme pas. C’est clair, par contre, que le fait que les écoles soient fermées jusqu’au 11 janvier risque de rendre ça plus difficile pour les gens pour cette semaine-là, mais c’est un moindre mal », a déclaré au Journal Véronique Proulx, PDG de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ).

Pertes de 4 G$ au printemps

Pour ce qui est de l’industrie de la construction, le premier ministre a aussi voulu se faire rassurant. « Le secteur de la construction est fermé pour deux semaines déjà », a plaidé François Legault en point de presse.

Mardi, en journée, Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ) avait dit s’attendre au pire si Québec en venait à fermer encore les usines.

« Ça a fait très mal la première fois. On a été fermé durant six semaines en mars et avril, ce qui avait fait chuter les ventes manufacturières de quatre milliards de dollars », avait souligné Véronique Proulx, PDG de MEQ.

La construction aussi

Or, mardi, lors de son point de presse de fin de journée, M.Legault a confirmé que ni la construction ni le secteur manufacturier ne goûteraient à la même médecine que lors de la première vague.

« Le manufacturier reste ouvert », a tranché François Legault, non sans admettre que son équipe s’était posé beaucoup de questions à ce sujet.

« Il n’y a à peu près pas d’endroits dans le monde où le manufacturier est fermé. On sait que quand on ferme une usine, c’est parfois très long à la rouvrir. Il y a un équilibre à avoir avec l’économie », a-t-il détaillé.