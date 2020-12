Deux jeunes éléphants meurent en une semaine dans un zoo

Deux jeunes éléphants sont morts en l’espace d’une semaine au Rosamond Gifford Zoo de Syracruse, dans l’État de New York.

Batu, âgé de cinq ans, a succombé à l’herpèsvirus endothéliotrope de l'éléphant, un type d’herpès qui s’attaque aux éléphants d’Asie.

«Il s’agit évidemment du pire dénouement possible, et ceci survient après plus d’une semaine de soins intensifs de la part de notre équipe qui espérait que chaque jour où Batu survivait lui donne une meilleure chance de vaincre cette horrible maladie», a écrit le zoo sur sa page Facebook.

Son petit frère, Ajay, qui allait célébrer son deuxième anniversaire en janvier est mort soudainement du même virus trois jours avant Batu.

«Même si nous savions que ça pouvait arriver, c’est difficile à accepter. Les mots ne peuvent pas exprimer notre tristesse et notre douleur. Aussi dévastés que nous soyons, notre équipe de soins aux éléphants et notre zoo ont besoin de notre support plus que jamais», a affirmé l’exécutif du comté d’Onondaga Ryan McMahon.

L’équipe du Rosamond Gifford Zoo continue de prendre soin de ses dix éléphants adultes et les aide à s’ajuster à la vie sans les éléphanteaux.