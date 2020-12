Expansion pour Beenox: plus de 100 nouveaux emplois à Québec

Beenox, l'un des principaux studios de jeux vidéo de Québec, annonce aujourd'hui un plan d'expansion ambitieux pour soutenir la franchise Call of Duty. Le studio, qui est une filiale à part entière d'Activision, prévoit créer plus de 100 emplois dans la prochaine année.

«Alors que notre soutien à la franchise augmente constamment à travers les opportunités de développement en création, en design et en conception d’environnement, c'est une opportunité en or de mettre de l’avant les talents et l'expertise de notre équipe, ainsi que notre capacité à travailler sur des projets ambitieux, créatifs et stimulants», a déclaré Nour Polloni, nouvelle co-directrice de studio chez Beenox.

Beenox a travaillé en étroite collaboration avec Treyarch and Raven Software sur le récent Call of Duty: Black Ops Cold War, dans lequel le studio continue à diriger le développement de la version PC. Grâce à sa versatilité et à sa polyvalence, le studio s'est bâti une solide réputation quant à sa capacité à livrer des jeux vidéo AAA de qualité supérieure.