Il achète 160 billets de loto avec les mêmes numéros et gagne 800 000 $

Parfois, tout ce qu’il faut faire, c’est suivre son instinct. Et un homme de la Virginie-Occidentale l’a saisi.

Kwame Cross a décidé d’acheter pas moins de 160 billets de loto pour le même jeu. Mais ce n’est pas tout, il a choisi les mêmes 4 chiffres sur tous ses billets : 7-3-1-4.

Cette combinaison s’est avérée gagnante le 5 décembre et l’homme a mis la main sur un montant de 800 000$.

«J’ai vu une adresse en arrière-plan dans une émission de télé et pour une raison quelconque, ça m’est resté dans l’esprit. J’avais un pressentiment», a raconté M. Cross aux officiers de la loterie.

Le soir du tirage, la combinaison qu’il avait choisie lui a fait remporter le grand prix de 5000$, qui a par la suite été multiplié par 160.

Selon Virginia Lottery, les chances d’avoir les quatre chiffres dans le bon ordre sont de 1 en 10 000.

«Je me suis dit que ça ne se pouvait pas! Je me suis arrêté sur le bord de la rue et j’ai vérifié [mes billets]. C’était surréel!» raconte l’homme.

Kwame Cross, qui est propriétaire d’une PME à Washington DC, a expliqué ne pas avoir de plan encore pour dépense son lot.