La Norvège prolonge ses restrictions jusqu'en janvier

La Norvège, où le taux de contamination au Covid-19 est l'un des plus faibles d'Europe, a annoncé mardi la prolongation jusqu'à la deuxième quinzaine de janvier de ses restrictions sanitaires pour éviter un rebond de la pandémie.

«La situation reste instable et peut changer rapidement», a déclaré lors d'une conférence de presse le ministre norvégien de la Santé, Bent Høie, en citant notamment les risques de contamination accrus dus aux déplacements liés aux fêtes de fin d'année.

«C'est pourquoi nous conservons les mesures nationales jusqu'à la deuxième moitié de janvier. Nous réévaluerons alors», a-t-il ajouté.

Pour enrayer la deuxième vague épidémique apparue sur son sol après l'été, la Norvège recommande un confinement volontaire en invitant sa population à rester chez soi et limiter les contacts sociaux, et impose une quarantaine de dix jours aux personnes arrivant de l'étranger.

Des restrictions locales ont aussi été mises en place dans les endroits où l'épidémie est la plus virulente.

A Oslo par exemple, salles de sport, cinémas et théâtres notamment sont fermés, le port du masque est obligatoire dans les espaces publics fermés et il est interdit de servir de l'alcool dans les bars et restaurants.

Lundi, le pays scandinave affichait le troisième taux de contamination le plus faible d'Europe derrière l'Islande et l'Irlande, avec 99 cas de nouveau coronavirus pour 100.000 habitants au cours de deux dernières semaines, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Le nombre de nouveaux cas a toutefois cessé de baisser au cours de la dernière semaine, selon l'Institut norvégien de santé publique (FHI). «Au final, cela veut dire qu'on ne peut pas baisser la garde», a justifié une responsable du FHI, Line Vold.

Bien que n'étant pas membre de l'Union européenne, la Norvège est liée au bloc européen pour l'approbation et la distribution des futurs vaccins anti-Covid.