Le Danemark étend ses restrictions à tout le pays

Les mesures de semi-confinement en vigueur dans les deux tiers des communes danoises, dont les plus grandes agglomérations, vont être étendues à l'ensemble du pays, pour juguler la hausse croissante des nouveaux cas, a annoncé mardi le gouvernement.

«Nous étendons maintenant la fermeture partielle à tout le pays», a écrit sur Facebook le ministre des Transports Benny Engelbrecht.

«Le coronavirus a trop bien pris pied au Danemark. Les taux d'infection sont trop élevés et le nombre d'admissions (à l'hôpital) augmente. Beaucoup trop», a-t-il souligné.

Annoncées le 7 décembre, les mesures (fermeture des collèges et lycées, bars, restaurants, centres sportifs et lieux culturels) ne concernaient d'abord que Copenhague et sa banlieue, Aarhus et Odense - les plus grandes villes du pays, avant d'être étendues une première fois jeudi à 31 nouvelles communes.

Dans le reste du pays, elles entreront en vigueur à partir de mercredi 16h.

Les autorités sanitaires ont enregistré mardi un nombre de cas record en 24h dans le royaume de 5,8 millions d'habitants, qui dépasse désormais les 116.000 cas.

A Copenhague, le maire, Lars Weiss, a jugé «effrayante» la flambée des cas. Une proportion de 4,3% des tests sont désormais positifs contre 2,5% début décembre, a précisé la municipalité dans un communiqué.

Les mesures sont en vigueur jusqu'au 3 janvier.