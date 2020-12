Les multinationales étrangères à la rescousse du Québec

Les premières doses de vaccins contre la COVID-19 sont arrivées récemment au Québec et commencent à être distribuées petit à petit, ce dont plusieurs se réjouissent. Enfin verra-t-on peut-être bientôt la fin de cette pandémie. Ce que trop peu de gens notent, par contre, c’est à quel point le Québec a été vulnérable dans cette crise, et continuerait de l’être s’il n’avait pas bénéficié de partenaires mondiaux qui l’ont aidé.

Ce n’est pas une compagnie québécoise qui a développé un vaccin. Ce n’est pas non plus grâce à l’argent public qu’on l’a eu si tôt. Ce sont des entreprises capitalistes, des multinationales américaines (Pfizer, Moderna) et européennes (BioNTech) qui ont dépensé des centaines de millions de dollars et qui ont réussi à réaliser en neuf mois ce que plusieurs voyaient prendre au moins deux ans.

Photo courtoisie

Quand va-t-on pouvoir acheter un « vaccin local »?

Étonnant n’est-ce pas que personne ne se pose cette question aujourd’hui? Il y a beaucoup d’ironie à ce que les mêmes qui défendaient bec et ongle l’idée d’achat local à tout prix il y a quelques mois, sont aujourd’hui les premiers à se réjouir de voir une multinationale américaine (UPS) livrer des doses de vaccins produits par une autre multinationale américaine (Pfizer).

On verrait mal quelqu’un refuser de se faire vacciner simplement parce que le vaccin n’a pas été produit au Québec. Cela montre bien que lorsqu’il est question de vies humaines et d’enjeux majeurs, les gens arrêtent de se draper dans un faux nationalisme de parure et révèlent leurs véritables préférences : ils veulent bénéficier des avantages indéniables que procurent le commerce international et les marchés mondiaux intégrés.

Pendant que François Legault et Pierre Fitzgibbon créaient leur très utile Panier Bleu (qui y a acheté quoi que ce soit dans les six derniers mois?), des multinationales étrangères, envers lesquelles le discours public ambiant est pourtant très antagoniste, s’affairaient à livrer ce qui sera probablement la porte de sortie de cette pandémie. Et elles ont réussi haut la main.

Au-delà des pharmaceutiques

Cela est sans compter que les grandes entreprises canadiennes et américaines ont réussi à rendre l’expérience des Québécois moins lourde à travers toute cette pandémie.

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante craignait que jusqu’à un quart des PME au pays ferment. Ce serait triste, mais ça montre aussi autre chose : les grandes multinationales sont particulièrement utiles et résilientes en temps de crises.

Les Costco et Walmart ont été pleins pendant ces derniers mois. Amazon reçoit plus de commandes que jamais. UPS et FedEx livrent ces commandes (et maintenant des vaccins!). Les gens utilisent Teams, Zoom et Facebook pour communiquer alors qu’ils travaillent de la maison.

Donc cela va au-delà des pharmaceutiques, c’est toute une myriade de grandes compagnies étrangères qui ont aidé les Québécois à garder la tête hors de l’eau pendant ces mois difficiles.

Toutes ces multinationales étrangères ne reçoivent pas suffisamment de crédit pour ce qu’elles apportent partout dans le monde (incluant au Québec).

Elles ont été d’une grande aide à travers cette crise, et maintenant sont celles qui contribuent à la résoudre. Il serait bien à l’avenir de considérer les deux côtés de la médaille avant de critiquer les multinationales étrangères en défendant l’achat local à tout prix.