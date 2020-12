Mise en service du réseau 5G de Vidéotron

Emboitant le pas à ses concurrents, Vidéotron a annoncé mardi avoir lancé son réseau 5G qui permettra de transmettre des données jusqu’à 20 fois plus rapidement qu’actuellement.

Cette mise en oeuvre s’amorce progressivement à Montréal avant de se faire ailleurs au Québec.

«La technologie 5G ouvre grand les portes d’un univers qui nous réserve de belles choses, et Vidéotron est très fière de s’engager vers ce futur aussi prometteur qu’effervescent, dans lequel la technologie sera réellement au service du quotidien de nos familles et de nos entreprises», a déclaré Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron, par communiqué.

Pour cette opération, l’entreprise québécoise s’est associée à la compagnie coréenne Samsung qui lui fournit la technologie nécessaire.

«C’est un privilège pour nous d’allier nos forces à celles de Vidéotron dans la mise en place de son réseau 5G. Cette première implantation en sol canadien sera pour nous l’occasion de mettre pleinement à contribution notre expérience acquise au niveau mondial», a indiqué Jeff Jo, président et chef de la direction de Samsung Canada.

Vidéotron a fait valoir que le réseau 5G permettra des vitesses de chargement et de téléchargement beaucoup plus rapide ainsi que la mise sur pied de nouvelles applications.

L’entreprise de télécommunication montréalaise a souligné que cela sera particulièrement utile pour les entreprises.

Bell, Rogers et Telus ont déjà commencé le déploiement de leur réseau 5G au pays.