Un changement de paliers d’alerte rapide

Plusieurs élus de l’Est-du-Québec s’attendaient au rehaussement des mesures annoncées par le gouvernement. Les paliers d’alerte changeront dès jeudi et ce sera lourd de conséquences.

Le changement de niveau d’alerte est en vigueur dès jeudi et jusqu'au 11 janvier. L'ensemble du Bas-St-Laurent bascule en zone rouge. La Gaspésie se retrouvera aussi au palier d’alerte maximal.

Les rassemblements privés seront donc interdits. Les salles à manger des restaurants seront fermées de même que les bars.

Sur la Côte-Nord, les mesures en zone orange s’appliqueront dès jeudi. Les rassemblements seront limités à 6 personnes maximum provenant de deux adresses.

Les commerces non essentiels seront fermés du 25 décembre au 11 janvier.

«C’est certain que c’est soudain. C’est certain que c’est quand même assez contraignant comme mesures. Mais, le gouvernement n’avait pas le choix de l’imposer. On l’a vu venir», a affirmé Allen Cormier, le préfet de la MRC de La Haute-Gaspésie, qui concède que c’est un gros effort demandé à la population.

«On va tomber dans les congés, dans la période de congé, c’est évident que c’était le meilleur temps pour le faire. Puis, on la voyait venir depuis longtemps celle-là», a expliqué le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier.

L’élu demande aux citoyens d’être prudents durant la période des fêtes et de poursuivre leurs efforts.