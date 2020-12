Un gel de taxes potentiel jusqu’en 2025 à Saint-Augustin

Victimes de hausses de taxes successives salées depuis 2015, les contribuables de Saint-Augustin auront enfin droit à un vrai répit avec un gel des taxes résidentielles, en 2021, lequel pourrait perdurer jusqu’en 2025.

L’administration Juneau, qui poursuit le redressement des finances de la municipalité à vitesse grand V, pense avoir dégagé une marge de manœuvre suffisante qui lui permet désormais d’envisager un gel de la facture de taxes pendant cinq ans. À ce stade-ci, il ne s’agit toutefois pas d’un engagement mais d’une «projection» à long terme.

Des élections auront lieu en 2021, a rappelé le maire Sylvain Juneau, qui ignore s’il sera de retour. Lors d’une présentation du budget à huis clos avec les journalistes, mardi après-midi, il a par ailleurs confié qu’il prônait personnellement une légère hausse en 2021 mais il s’est rallié à d’autres conseillers qui militaient pour un gel, afin que le budget soit adopté par une majorité d’indépendants. Certains espéraient même offrir une baisse de taxes aux Augustinois.

Le compte de taxes moyen, pour une maison unifamiliale moyenne de 360 451 $, demeurera donc figé à 4 413 $ en 2021, en incluant les tarifs pour les égouts, l’eau potable et les matières résiduelles qui seront eux aussi gelés. Le budget totalise 63,7 M$. Il comprend notamment la quote-part de 28,65 M$ versée à la Ville de Québec pour les services d’agglomération.

Revirement spectaculaire

Il y a deux ans à peine, le maire ne cessait de répéter à quel point sa Ville était « dans la dèche » avec sa dette colossale. Il maintient d’ailleurs qu’elle n’est pas encore «sortie du bois» même si la dette a fondu comme neige au soleil depuis son arrivée en 2015, passant de 120 M$ à 63 M$ cette année.

Elle continuera de baisser à 55 M$ en 2021 et 32,5 M$ en 2024, ce qui représenterait un ratio acceptable de 96 % par rapport au budget annuel de proximité. «Ça diminue de façon exponentielle. Plus on rembourse notre dette, moins on paie des intérêts sur la dette, moins on paie dans le vide et plus on s’en sort», a-t-il illustré.

«L’Équipe Corriveau va avoir pris environ 7 ans, de 2008 à 2015, pour nous mettre dans la misère. Et de 2017 à 2024, ça (prendra) exactement le même temps à nous sortir de la dèche.» Comment expliquer ce revirement? Le maire évoque les surplus de plus de 30 M$ engrangés en deux ans avec la vente de terrains industriels (non budgétés), les gains réalisés en cour contre la Ville de Québec dans le dossier de la quote-part et diverses subventions.

Légère baisse pour les commerçants

En 2021, la Ville pourra même se permettre d’offrir une légère baisse de taxes pour le secteur commercial, afin de donner un coup de pouce aux PME. Le plafond de la première tranche de taxation – moins élevée – passe de 250 000 $ à 400 000 $ et le taux de taxation de cette première tranche sera réduit de 10 cents par 100 $ d’évaluation.

La Ville a également adopté un plan d’investissement costaud de 54,6 M$ sur cinq ans mais elle a les reins suffisamment solides pour éviter d’emprunter. Elle paiera ses immobilisations comptant, pigera dans ses surplus et prévoit recevoir de nouvelles subventions pour financer ses projets.

Le plus gros projet inscrit au PQI, prévu depuis un moment, aura lieu en 2021. La Ville agrandira et réaménagera l’hôtel de ville et le garage municipal adjacent. La facture devrait atteindre près de 10 M$.