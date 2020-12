Vague de fraudes visant des aînés à Québec

La police de Québec prévient que des fraudeurs ciblant des personnes âgées sont actifs dans la région et que ces derniers ont déjà soutiré des sommes d’argent importantes à au moins sept victimes.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) recense pour l’instant sept victimes âgées de 60 à 85 ans qui ont déclaré avoir été fraudées pour des montants allant de 4000 $ à 8000 $ depuis le 20 novembre.

D’après les enquêteurs, le ou les suspects — aucun n’a été arrêté pour l’instant — pourraient avoir fait d’autres victimes.

L’arnaque est connue sous le nom de «fraudes du petit-fils» ou de «fraude des grands-parents». Elle existe depuis longtemps et consiste essentiellement à inventer de toute pièce un scénario pour amener une personne vulnérable à transférer rapidement des fonds.

À l’origine, l’un des scénarios les plus populaires consistait à faire croire à une personne aînée qu’un de ses petits-enfants et mal pris et a besoin d’une grosse somme d’argent rapidement. Le plus souvent, les malfaiteurs opèrent en téléphonant à leur victime.

Dans le cas présent, les fraudeurs ont contacté des personnes âgées et se sont fait passer pour un proche ou pour une personne en autorité, notamment un policier. Ils ont fait pression pour obtenir d’eux de l’argent.

Les victimes étaient invitées à envoyer un montant par une entreprise postale ou, dans certains cas, en liquide dans une boite aux lettres.

«Pour enrayer ce phénomène-là, ça passe beaucoup par la prévention, conseille Étienne Doyon, porte-parole du SPVQ. Ce sont des crimes qui, si les gens sont vigilants, ne fonctionneront pas. Si la personne est vigilante et raccroche le téléphone, c’est terminé, il n’y a pas de fraude.»

Voici d’autres recommandations du SPVQ