Véronic DiCaire forme sa troupe

Les détails entourant la nouvelle émission à sketches de Véronic DiCaire se précisent. Dans Drôles de Véronic, la populaire imitatrice sera épaulée par plusieurs comédiens, dont Éric Bernier et Josée Deschênes.

Jointe au téléphone, Véronic DiCaire parle d’un rendez-vous hebdomadaire humoristique grand public qui mariera parodies et imitations. Elle raconte avoir construit la série avec Josée Fortier (SNL Québec) et l’auteure de Trop, Marie-Andrée Labbé.

Photo courtoisie, Kelly Jacob

« Josée voulait m’entourer d’une équipe bienveillante, indique l’artiste aux mille voix. Je l’ai senti tout de suite. Éric Bernier et Josée Deschênes, c’est mes mentors de jeu. Quand on tourne, j’ai l’impression de suivre une classe de maître. Je regarde comment ils travaillent... Ils sont fascinants. Ils m’inspirent beaucoup. »

Photo d’archives, Chantal Poirier

Plusieurs noms moins bien connus des téléspectateurs apparaîtront au générique de Drôles de Véronic, comme Benoit Mauffette (Les invisibles), Catherine Chabot (Menteur), Gabrielle Côté, Joanie Guérin, Sharon Ibgui, Anglesh Major et Fabiola Aladin.

« Je voulais qu’on découvre de nouveaux visages, souligne Véronic DiCaire. Et c’était important pour moi d’avoir des jeunes. Pas parce que je veux faire la matante qui veut se rajeunir. Mais parce que j’aime leur énergie, leur façon de jouer... Ils apportent quelque chose de très intéressant. On est une très, très belle équipe. »

Après Les beaux malaises

Coproduit par Fair-Play (Révolution, 100 génies) et Groupe 3.14, en collaboration avec Québecor Contenu, Drôles de Véronic prendra l’antenne de TVA le 27 janvier. L’émission sera diffusée les mercredis à 21 h 30, soit immédiatement après la suite des Beaux malaises avec Martin Matte et Julie Le Breton.

Les tournages ont commencé cet automne. Ils devraient s’étirer jusqu’en janvier. « C’est très excitant d’avoir un rush de tournages, déclare Véronic DiCaire. La première journée, on était très énervés de travailler. L’atmosphère était vraiment spéciale. »

Un an plus tard

Drôles de Véronic a connu ses balbutiements en décembre 2019, quand Denis Dubois, vice-président, contenus originaux chez Québecor Contenu, a rencontré Véronic DiCaire et Josée Fortier pour discuter d’une éventuelle collaboration.

En plein cœur d’une nouvelle tournée de spectacles qui battait son plein des deux côtés de l’Atlantique, l’artiste n’avait pas beaucoup de temps à consacrer au projet... jusqu’à ce qu’une certaine pandémie mondiale vienne tout chambouler. Son agenda soudainement libéré, elle s’est retrouvée avec beaucoup de temps pour plonger dans cette nouvelle aventure.

« Ça fait partie des choses que j’ai toujours voulu faire, indique Véronic DiCaire. Quand j’étais plus jeune, j’aimais beaucoup les émissions à sketches comme Samedi de rire, Samedi pm et The Carol Burnett Show. »