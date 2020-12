Construction d’une station spatiale: un Canadien vers la Lune

Le Canada participera à la construction d’une station spatiale tournant au tour de la Lune, avec les États-Unis et y enverra un astronaute.

«L'Agence spatiale canadienne et la NASA ont signé le Traité sur la station spatiale Gateway, un accord historique qui confirme la participation du Canada à cette prochaine grande initiative internationale d'exploration spatiale», a annoncé le gouvernement fédéral mercredi.

Par conséquent, un Canadien fera partie de la mission Artemis II, dont la date de départ n’a pas été précisée. Il s’agit de la première mission lunaire habitée depuis 1972 et c’est la première fois qu’un citoyen canadien se rendra vers la Lune.

L’accord avec les Américains prévoit aussi un deuxième vol pour un astronaute canadien, à la station spatiale lunaire Gateway.

«C'est un moment important de l'histoire du Canada dans l'espace. Le Traité sur la station spatiale Gateway conclu entre le Canada et les États-Unis nous envoie sur la Lune pour la première fois. Notre pays collaborera avec les plus grandes organisations spatiales du monde pour que les sciences et les technologies de pointe de cette grande aventure profitent à toute l'humanité», a affirmé Navdeep Bains, ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, par communiqué.

En orbite autour de la Lune, la station spatiale Gateway sera environ six fois plus petite que la Station spatiale internationale, qui tourne autour de la Terre.

«Elle sera construite, approvisionnée et utilisée en collaboration avec des partenaires du monde entier et du secteur privé. Ce sera un laboratoire scientifique, un banc d'essai de nouvelles technologies, une escale pour l'exploration de la surface de la Lune, un centre de contrôle de mission pour les missions sur la Lune et, un jour, un tremplin pour les voyages à destination de Mars», a expliqué le gouvernement fédéral.

Ottawa a mentionné que des centaines d'entreprises canadiennes devraient participer au développement du Canadarm3, destiné à la station Gateway, en collaboration avec le principal fabricant, l’entreprise MacDonald, Dettwiler and Associates, et des organismes de recherche.