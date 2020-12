De la poussière noire qui dérange

Des citoyens de Laurier-Station se plaignent de la poussière noire émise par une entreprise de traitement de matière contaminée. Ils demandent une intervention du gouvernement afin de retrouver leur qualité de vie.

La poussière noire fait partie du quotidien de Michel Cayer. Sur ses meubles de patio, sa maison, son auto, elle est un peu partout. Sa provenance ne fait pas doute pour lui, elle vient de Produits Minéra, une entreprise qui traite des matières contaminées situé derrière chez-lui.

«Je peux nettoyer les tuiles de mon patio trois ou quatre fois par semaine. Moi je ne brise pas chez eux, qu'ils ne viennent pas briser chez-nous. Là on est contaminé avec sa poussière», affirme le résident de la rue Du Vallon.

La poussière était encore plus présente cet été selon monsieur Cayer avec le temps sec et le vent qui transportait encore davantage de poussière vers sa résidence et celles de plusieurs autres dans la municipalité.

Santé

Au-delà de la saleté, certains craignent les répercussions sur leur santé. «Moi j'ai des problèmes de gorge et parfois je perds la voix. J'en ai parlé à un médecin qui me dit que ça peut dépendre de cette poussière», soutient une autre résidente Diane Cotter.

Chaque jour depuis les dernières semaines plusieurs camions viennent ajouter, sur le site de Produits MInéra, encore davantage de sols contaminés et de résidus industriels provenant notamment de fonderies. La matière en attente d'être traitée forme des montagnes sur le site. Une plainte signée par 125 personnes a été déposée au ministère de l'Environnement. À la suite d'inspections, des avis de non-conformités ont été déposés contre l'entreprise pour non-respect des autorisations émises concernant l'entreposage de la matière et l'émission de poussières à plus de deux mètres de la source.

«Un avis de non-conformité ça veut dire à l'entreprise qu'il y a eu des manquements et qu'elle doit prendre des mesures pour que ces manquements cessent», affirme Frédéric Fournier, porte-parole au ministère de l'Environnement.

Le président-directeur général de Produits Minéra, Ghislain Hamel confirme avoir construit une plate-forme pour recevoir de la matière sans attendre l'autorisation du ministère de l'Environnement. Il justifie l'initiative par l'obtention d'un important contrat de récupération de 70 000 tonnes métriques de sol contaminé.

Concernant la poussière, il affirme que le dossier est réglé depuis l'installation d'appareils conçus pour la récupérer.

Lorsqu'on lui mentionne que de la poussière se trouve toujours, entre autres, sur les balcons de certaines résidences, il répond: «Vous me l'apprenez, je ne suis pas en mesure d'expliquer pourquoi il y a une poussière et si c'est une poussière de fonderie».

Actuellement, le site contient 60 000 tonnes métriques de matière. L'entreprise a fait une demande au ministère de l'Environnement afin de construire une nouvelle plateforme afin d'en recevoir encore davantage. Rien pour rassurer les citoyens. «Nous tout ce que l'on veut, s'est de retrouver la qualité de vie qu'on avait», demande Michel Cayer.