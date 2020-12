Des feux d’artifice lancés en simultané sur plusieurs terrains à Saint-Honoré

Noël aura un cachet spécial à Saint-Honoré, au Saguenay. Un citoyen de l’endroit, Dominic Fortin, a eu une idée qui fait boule de neige, celle de feux d’artifice déployés simultanément à partir de plusieurs terrains résidentiels.

«On va transformer cette ambiance noire de la dernière année. On va la colorer. Et on va faire exploser le ciel», a promis M. Fortin, mercredi, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Il a d'abord distribué 30 feux d'artifice à 30 voisins pour que le 24 décembre, à minuit, chacun les allument en même temps sur leur terrain respectif.

«Même si on est éloignés, qu'on fasse quelque chose de rassembleur. On va faire un "tchin" par le ciel.»

Dominic Fortin a ensuite créé un groupe Facebook qui a rejoint 700 adeptes en trois jours. Parmi eux, une jeune mère de famille qui habite tout près, Camille Lalancette. «Ça fait un petit peu de joie dans la pandémie. Mettre un peu de couleur vu qu'on ne peut pas voir nos familles», a dit Mme Lalancette.

Depuis la création de ce mouvement, les feux d'artifice s'envolent à Saint-Honoré. Les commerçants s'impliquent en offrant leurs produits à moitié prix.

«On a recommandé des feux d'artifice pour être sûrs de ne pas en manquer pour le 24 décembre, a expliqué Audrey Hudon, gérante du dépanneur Maestro 571. On va peut-être pouvoir sortir dehors un petit peu avec nos familles et voir le ciel quelques minutes avec plein de lumières qui vont nous réchauffer le coeur.»

La quincaillerie BMR de Saint-Honoré a accepté aussi d’offrir le même rabais sur ses pièces pyrotechniques. «De mettre du bonheur, de la joie dans les gens qui sont confinés à Noël, je pense que c'est une belle chose à faire», a indiqué le gérant du département saisonnier, Marco Séguin.

Le maire de Saint-Honoré, Bruno Tremblay, appuie l'idée. Le règlement sur la nuisance interdit les feux d'artifice à Saint-Honoré, mais les élus vont régler le problème.

«La Ville de Saint-Honoré passe une résolution ce soir (mercredi) et on l'autorise, a affirmé le maire. En hiver comme ça, je ne pense pas que le feu prenne nulle part. Il y a de la neige sur tous les toits des maisons et un peu partout. Il n'y a personne qui veut briser sa maison.»

Une vidéo de conseils a d'ailleurs été publiée sur la page du groupe, car pour Dominic Fortin, la sécurité est importante. «Il faut se fier à l'intelligence du monde. Il y a du bon monde avec une bonne intelligence, un bon jugement et un bon esprit de Noël», estime l’instigateur du mouvement.

Il y aura même un décompte sur la page du groupe afin de s'assurer d'illuminer le ciel de Saint-Honoré en parfaite synchronisation. La façade de l’église locale sera éclairée en couleur. Une caméra placée dans le clocher de l’église captera l’allumage.

Cette idée fait du chemin dans d’autres municipalités. Depuis la formation du groupe, les demandes de permis pour des feux d'artifice domestiques ont augmenté à Saguenay. Le permis gratuit vient avec des conseils.

«Il faut avoir un terrain dégagé. Pas d'arbres. Pas de fils électriques. Pas de bâtiments dans cette zone-là, a expliqué Luc Durand, inspecteur-enquêteur au Service des incendies de Saguenay. S'il y a des vents de plus de 30 km/heure, ce n'est pas conseillé de faire des feux d'artifice. Il faut bien lire les consignes du fabricant pour l’installation.»