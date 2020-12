Internet haute vitesse: Gilles Bélanger nommé adjoint parlementaire du premier ministre

Le député d’Orford, Gilles Bélanger, a été nommé mercredi adjoint parlementaire du premier ministre François Legault, chargé du déploiement d’internet haute vitesse.

Le dossier qui incombait jusque-là au ministère de l’Économie et de l’Innovation dépendra dorénavant du ministère du Conseil exécutif.

«Le déploiement d'Internet haute vitesse sur tout le territoire du Québec est une grande priorité pour mon gouvernement», a indiqué dans un communiqué le premier ministre François Legault.

«Avec la pandémie de COVID-19, on a assisté à une augmentation des besoins aux quatre coins du Québec. Il ne s'agit plus uniquement d'un enjeu économique, mais d'un besoin essentiel, notamment avec l'augmentation du télétravail, les avancées en matière d'enseignement à distance et l'avènement de la télémédecine», a ajouté M. Legault.

Le premier ministre justifie sa décision par le fait qu’internet haute vitesse constitue un «dossier horizontal» qui touche plusieurs départements ministériels.

«En transférant le dossier au ministère du Conseil exécutif et en faisant de Gilles Bélanger, un gestionnaire aguerri, mon adjoint parlementaire, on se donne les outils nécessaires pour réussir le déploiement d'Internet haute vitesse sur tout le territoire du Québec d'ici 2022», a ajouté M. Legault.