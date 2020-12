Le bilan ne cesse de s'alourdir à Québec, le réseau de santé sous pression

Alors que la pression sur le système de santé s’accentue dans la région de Québec avec 309 nouveaux cas de COVID-19, incluant la Rive-Sud, le CIUSSS annonce la suspension temporaire des activités de l’urgence de l’hôpital Chauveau.

À l’instar d’autres régions au Québec, et compte tenu de la situation épidémiologique préoccupante et de la pression qu’amène la pandémie sur le réseau de la santé dans la région, le CIUSSS de la Capitale-Nationale annonce la suspension temporaire des activités de l’urgence de l’hôpital Chauveau, dès le vendredi 18 décembre à 22 heures.

«C’est une décision très difficile que notre organisation a dû prendre face à la situation critique qui concerne la Capitale-Nationale maintenant. Nous avons plus de 1600 employés du CIUSSS qui sont actuellement au front et qui offrent des services à nos clientèles les plus vulnérables atteintes de la COVID-19», a affirmé au Journal la Dre Isabelle Samson, directrice des services professionnels au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Dans les 24 dernières heures, on rapporte 214 nouveaux cas de COVID-19 dans la Capitale-Nationale et 95 nouveaux cas dans Chaudière-Appalaches. Le bilan des victimes s’alourdit également puisqu’on compte six nouveaux décès dans la Capitale-Nationale pour un total de 549 depuis le début de la pandémie. Du côté de la Rive-Sud, on rapporte également six nouveaux décès en 24 heures pour un total de 158.

Le nombre de nouveaux cas dans la Capitale-Nationale a fait un bond important en passant de 155 au début de la semaine à 214 mardi. La même tendance est observée sur la Rive-Sud puisque le nombre de nouveaux cas est passé de 66 à 95, selon les plus récentes données émises par la santé publique.

«Les efforts significatifs qui ont déjà été effectués en termes de délestage d’activités sont arrivés à un point où nous avions encore besoin de renfort pour prêter main-forte à nos équipes. C’est ce qui nous amène à la suspension temporaire des activités à l’urgence de l’hôpital Chauveau», a ajouté Dre Samon.

La décision de fermer l’urgence de Chauveau s’ajoute à celle, la semaine dernière, du CHU de Québec d’activer de nouveau son plan de délestage des activités en annulant des chirurgies et des rendez-vous médicaux.

«Chaque délestage est étudié à la loupe et discuté avec le ministère. Pour l’instant, il n’est pas question de délester d’autres urgences à court terme. Il est important de rappeler que l’avenir de nos services de santé est entre les mains de la population. On a tous au quotidien la capacité d’influencer le maintien des services en respectant les mesures», a-t-elle ajouté.

En date de lundi, on comptait 138 éclosions actives sur le territoire de la Capitale-Nationale.

Services rehaussés

Pour assurer le maintien d’un accès continu et sécuritaire aux soins de santé et pour bien répondre aux besoins des usagers qui fréquentent l'urgence de Chauveau, qui voit une soixantaine d’usagers chaque jour, les services au sein des GMF-R le Mesnil, Val-Bélair et MaClinique Lebourgneuf seront rehaussés.

De plus, l’offre de service sera également rehaussée dans les cliniques désignées d’évaluation COVID-19 de la région pour les usagers présentant des symptômes suspectés de COVID-19 qui nécessitent une évaluation médicale semi-urgente. Les patients qui désirent consulter aux GMF-R le Mesnil, Val-Bélair ou MaClinique Lebourgneuf doivent obligatoirement prendre rendez-vous.

«Nous invitons la population à soutenir les équipes soignantes en réflichissant quelques minutes de plus avant d’aller consulter son médecin de famille ou d’aller consulter à l’urgence dans les prochaines semaines parce que nos soignants de première ligne sont appelés à délester les activités non-urgentes pour venir nous prêter main-forte», a-t-elle rappelé.

