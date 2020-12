Le père Noël autorisé à parcourir le Canada

Bonne nouvelle pour les tout-petits, le père Noël pourra parcourir le Canada pour sa livraison de cadeaux annuelle pendant la nuit de Noël.

Dans un échange sur Twitter, le premier ministre Justin Trudeau a d’abord interpellé sa collègue et ministre de la Santé, Patty Hajdu.

«Salut [Patty]! On me pose de plus en plus de questions sur le père Noël. Les gens veulent savoir s’il pourra voyager à travers le Canada en toute sécurité cette année», écrit M. Trudeau.

Salut @PattyHajdu! On me pose de plus en plus de questions sur le père Noël. Les gens veulent savoir s’il pourra voyager à travers le Canada en toute sécurité cette année. Je sais que tu travailles de près avec @GouvCanSante sur ce dossier, alors qu’en penses-tu? — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 16, 2020

«Je sais que tu travailles de près avec [Santé Canada] sur ce dossier, alors qu’en penses-tu?» ajoute-t-il.

Mme Hajdu a rapidement indiqué que les nouvelles étaient plutôt encourageantes.

«[Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada] a parlé avec le Père Noël pour confirmer qu'il suit bien les directives des services de santé publique et a téléchargé l'appli Alerte COVID!» répond la ministre.

Bonne nouvelle ! @ACSP_Canada a parlé avec le Père Noël pour confirmer qu'il suit bien les directives des services de santé publique et a téléchargé l'appli Alerte COVID! Mieux de vérifier @BillBlair pour vous assurer que le Père Noël peut traverser la frontière. — Patty Hajdu (@PattyHajdu) December 16, 2020

Mais comme il vaut prendre toutes les précautions nécessaires en temps de pandémie, Mme Hajdu a relayé la question à son collègue Bill Blair, ministre de la Sécurité publique.

«J'ai parlé avec notre équipe de [l’Agence des services frontaliers du Canada], et ça me semble très positif!», écrit M. Blair.

Ce dernier confirme ensuite que le père Noël a été jugé comme un service essentiel et pourra ainsi traverser la frontière du pays.

«Le travail du Père Noël a été jugé comme étant un service essentiel pour les familles partout au Canada. Ainsi, il sera autorisé à entrer au pays!.....», affirme le ministre.

J'ai parlé avec notre équipe de @FrontiereCan, et ça me semble très positif! Le travail du Père Noël a été jugé comme étant un service essentiel pour les familles partout au Canada. Ainsi, il sera autorisé à entrer au pays!..... — Bill Blair (@BillBlair) December 16, 2020

Les services frontaliers fin prêts à accueillir le père Noël, il ne manque plus que la vérification de ses accréditations de vol. Chose que s'est assuré de faire le ministre des Transports, Marc Garneau.

«J'ai révisé nos plans avec [Transpors Canada] et j’ai une mise à jour pour vous! Le traineau du père Noël a été inspecté et son permis de pilote est à jour! Il est prêt à décoller et autorisé à voler pour Noël!», note M. Garneau.

Salut @BillBlair, j'ai révisé nos plans avec @Transports_gc et j’ai une mise à jour pour vous! Le traineau du père Noël a été inspecté et son permis de pilote est à jour! Il est prêt à décoller et autorisé à voler pour Noël! Qu'en pensez-vous, @JustinTrudeau? — Marc Garneau (@MarcGarneau) December 16, 2020

«Soulager» de savoir que père Noël pourra faire sa tournée, Justin Trudeau prêche par la prudence et conclut que lui et ses ministres feront à nouveau le point juste avant Noël «pour confirmer que tout est beau».