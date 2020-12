Le Québec n’a pas été épargné par les événements météorologiques cette année

Un long été chaud, un début de saison hivernale déréglé et des ouragans, le Québec a connu certains des événements météorologiques les plus marquants du pays en 2020, selon Environnement Canada.

Dans la liste des dix phénomènes extrêmes observés au pays, le Québec se retrouve au milieu du classement avec les nombreuses variations de température qui ont eu lieu dans la province.

Ainsi, les fortes chaleurs enregistrées cet été se retrouvent en quatrième position, avec près de 140 records de température dépassés au Québec.

Le deuxième relevé le plus élevé à Montréal a notamment été observé le 27 mai avec 36,6 °C (le record est de 37,7 °C en août 1975), alors qu’un record de chaleur a été établi sur la Côte-Nord avec une température de 36,6 °C à Sept-Îles le 18 juin dernier.

La province a également été fortement marquée par la saison des ouragans.

Parmi les plus fortes tempêtes, l’ouragan Cristobal du 10 juillet avait provoqué près de 130 000 pannes d’électricité dans les régions des Laurentides, de Montréal et de la Montérégie, selon Hydro-Québec.

Le 5 août, la tempête tropicale avait laissé 60 000 résidents sans électricité dans l’est du Québec. Après avoir traversé les Cantons de l’Est et apporté des vents violents allant de 75 km/h à Montréal jusqu’à 90 km/h à l’île d’Orléans, de fortes précipitations de 50 à 125 mm avaient été enregistrées dans la province.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Et l’automne québécois n’a pas été épargné dans le classement, avec une première chute de neige observée fin octobre dans le sud de la province, suivie d’un retour des températures estivales en novembre.

Parmi les autres événements météorologiques marquants au Québec, Environnement Canada a noté la tempête de fin février, la semaine de Pâques marquée par la neige et les inondations ou encore la grêle avant l’Action de grâce.

La tempête de grêle à Calgary en juin, la fumée des feux des forêts californiennes qui s'est propagée en Colombie-Britannique et en Alberta en septembre, et enfin les inondations à Fort McMurray (Alberta) en avril figurent en tête du classement des événements météorologiques les plus significatifs de l’année, d’après Environnement Canada.