Les parents inquiets de l’impact de la fermeture des écoles sur les jeunes

La fermeture des écoles jusqu’au 11 janvier prochain fait craindre le pire à plusieurs parents, qui sont nombreux à s’inquiéter de l’impact qu’auront les cours à distance sur les performances académiques de leurs jeunes et sur leur moral.

C’est le cas de Hélène Turgeon, une mère de famille dont le fils de 13 ans est en dépression depuis le printemps dernier.

Il était en sport études avant que la pandémie ne vienne tout faire basculer.

«Être encore obligé de le garder à la maison et de lui dire qu’il ne pourra plus voir ses amis et qu’il va devoir faire ses cours en ligne, ça me donne un coup au cœur», a-t-elle notamment affirmé.

Un sentiment partagé par plusieurs parents, qui craignent également de ne pas être en mesure de bien accompagner leurs enfants dans leurs apprentissages en ligne.

«On comprend la situation particulière qu’impose la pandémie. Toutefois, on s’inquiète pour les enfants qui ont accès à moins de ressources ou, par exemple, qui ont des difficultés d’apprentissage», a expliqué le président de la Fédération des comités de parents du Québec, Kévin Roy.