Pause obligatoire des Fêtes: Petit guide des services essentiels

Afin de freiner la 2e vague de la COVID, le gouvernement Legault décrétait, hier, que le télétravail devient obligatoire dès demain jusqu’au 11 janvier à l’exception des travailleuses et travailleurs des services essentiels.

Quels sont ces services prioritaires au Québec? Voici notre petit guide pour vous y retrouver:

Services de soins de santé essentiels

- Toutes les professions du réseau de la santé et des services sociaux

- Services pré hospitaliers d'urgence (ambulancières et ambulanciers, répartitrices et répartiteurs)

- Cabinets privés de ressources professionnelles (réseau de la santé)

- Pharmacies

- Dentistes

- Optométrie

- Ressources intermédiaires et résidences privées pour aînés

- Services à domicile aux aînés, aux personnes handicapées et aux personnes vulnérables

- Ressources spécialisées en hébergement (violence conjugale, itinérance, toxicomanie, etc.)

- Travailleuses et travailleurs des centres d’appels du 811 et du 911

- Héma Québec

- Transplant-Québec

- Croix-Rouge

- Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)

- RAMQ – Régie de l’assurance maladie du Québec

- Production, approvisionnement et distribution des médicaments, des vaccins et des biens pharmaceutiques et des équipements médicaux (incluant laboratoire et centre de recherche)

- Vétérinaires

- Refuges d’animaux

Services de sécurité publique

- Services de police, y compris répartition d’appels d’urgence (municipaux et de la Sûreté du Québec)

- Services d’incendie

- Services correctionnels

- Constables spéciaux

- Agences de sécurité

- Ministère de la Sécurité publique (sécurité civile et coroners)

- Pompiers forestiers et tout type de professionnels venant en support aux opérations de sécurité civile

- Palais de justice (Personnels nécessaires au maintien des opérations minimales)

- Services de communication

Services essentiels gouvernementaux

- Éducatrices et éducateurs ainsi que le personnel de soutien des services de garde d'urgence

- Enseignement supérieur en ligne

- Fournisseurs de biens et services pour les citoyens démunis

- Inspection des aliments

- Collecte des déchets

- Services aériens gouvernementaux

- Centre de prévention du suicide

- Centre de communication avec la clientèle du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

- Services d’aide aux victimes de violence conjugale

- Sécurité du revenu et la sécurité sociale

- Ressources jugées essentielles par les municipalités (administration, travaux publics, etc.).

Maintenance et opérations des infrastructures stratégiques

- Production, approvisionnement, transport et distribution d’énergie (électricité, énergies fossiles)

- Maintien en bon état de fonctionnement des infrastructures publiques essentielles (ponts, édifices municipaux, etc.)

- Construction, entretien et maintien des activités essentielles liés notamment à des infrastructures publiques et privées pouvant comporter un risque pour la santé et la sécurité publiques (barrage privé, gestion de matières dangereuses et radioactives, etc.)

- Services sanitaires et chaîne d’approvisionnement (exemple : usine de traitement des eaux)

- Ressources informatiques (sécurité, entretien, besoins urgents liés à la situation)

- Centre de données

Activités manufacturières essentielles

- Production de biens alimentaires (exemples : entreprises agricoles, transformation alimentaire, breuvage, abattoirs, production maraîchère)

- Production des intrants nécessaires aux secteurs essentiels

- Fabrication des instruments médicaux

- Fabrication de produits chimiques

- Fabrication de produits sanitaires

- Fabrication de composantes de microélectronique

- Les complexes industriels (notamment le secteur de l’aluminium) et miniers doivent réduire au minimum leurs activités

- Fabrication et entretien pour le secteur de la défense

Commerces essentiels

- Épiceries et autres commerces d’alimentation

- Pharmacies

- Dépanneurs

- Grandes surfaces hors centre commercial (offrant des services d’épicerie, pharmacie ou de quincaillerie)

- Produits pour exploitations agricoles (mécanique, engrais, etc.)

- SAQ \ SQDC

- Salon funéraire, crémation, cimetière

- Restaurant (comptoir pour emporter ou livraison seulement)

- Hôtels

- Nettoyeur et lavomat

- Commerce d'articles médicaux et orthopédiques

- Commerce d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie

- Déménageur

- Équipements de travail (sécurité et protection)

Médias et télécommunications

- Télécommunications (réseau et équipements)

- Câblodistributeurs

- Imprimeurs (uniquement pour l’impression des journaux)

- Médias nationaux

- Médias locaux

Services bancaires et financiers

- Services financiers (Institutions financières, guichets et autres modes de paiement)

- Services d’assurances (service téléphonique)

- Services de paie

- Services de comptabilité

- Services reliés aux marchés financiers

Secteur de la construction

- Firmes de construction pour réparation d’urgence ou pour fins de sécurité

- Électriciens et plombiers et autres corps de métiers pour des services d’urgence

- Équipements de location

10. Services de maintenance et d’entretien des édifices

- Entretien ménager

- Firmes reliés à la maintenance des édifices (ascenseurs, ventilation, alarme...)

Services essentiels de transport et logistique

- Transports en commun et transport des personnes

- Ports et aéroports

- Services d’entretien de locomotives, d’aéronefs et opérations aéronautiques essentielles (transport aérien)

- Approvisionnement et la distribution des biens alimentaires, épiceries et dépanneurs

- Transport, entreposage et distribution de marchandises essentielles

- Déneigement et maintien des liens routiers fonctionnels

- Stations-services et réparations mécaniques de véhicules automobiles, camions et équipements spécialisés pour les industries considérées essentielles

- Taxis, transport adapté

- Services postaux, messageries, livraison de colis