Ressources communautaires: le service 211 disponible partout au Québec

Le service 211 des ressources sociocommunautaires est maintenant disponible et déployé à l’échelle de la province.

Le déploiement est assuré par le Centre de Référence du Grand Montréal et le Centre d’information et de référence de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, permettant ainsi aux 40 % de Québécois non desservis d’avoir accès à ces ressources.

Le répertorie sera étoffé graduellement, en raison de délais très serrés et en tenant compte des besoins jugés prioritaires. Les organismes d’aide alimentaire et matérielle, de soutien au logement et à la recherche d’emploi, d’aide en santé mentale et d’accès aux services gouvernementaux ont été ajoutés au bottin.

Les autres organismes seront ajoutés au fur et à mesure d'ici fin mars 2021, a précisé le Centre de Référence du Grand Montréal.

«Les organismes de bienfaisance et à but non lucratif canadiens jouent un rôle essentiel dans nos communautés même lorsqu'ils font face à des réels défis en raison de la COVID-19», a indiqué Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, par communiqué, mardi.

Disponible dans 200 langues, le service de référence 211 permet un accès gratuit vers près de 10 000 ressources sociocommunautaires.