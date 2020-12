Télétravail et école à la maison: un deuxième confinement moins précipité

Alors que le gouvernement québécois a imposé le télétravail dès jeudi, plusieurs entreprises de Trois-Rivières ont assuré qu’elles étaient mieux préparées pour ce deuxième confinement.

«Aujourd’hui, vous voyez qu’il y a deux personnes parce qu’on a un mentor et un nouvel acolyte. Mais sinon on est tous en télétravail. On a pris de l’avance. On s’y attendait», a notamment affirmé Stéphanie Dusablon, directrice service-conseil Chez Acolyte Communications.

Et près de 80 % des employés de Novo, situé au centre-ville de Trois-Rivières, travaillent déjà de la maison depuis mars dernier.

«On fait du travail d’ingénierie, de design et de programmation, c’est majoritairement des activités qui peuvent se faire de la maison», a confié Alexis Bilodeau, président de Novo.

Chez Houle Roy Syndic, la mesure ne touche qu’une partie des employés, puisqu’il s’agit d’un service essentiel.

Des milliers d’étudiants travailleront aussi à distance dès jeudi, avec des cours en ligne mis en place pour tous les niveaux du secondaire, et des travaux prévus pour les jours de classe pour les jeunes du primaire.

Les professeurs contacteront également chaque élève une fois par jour.

Le retour en classe est prévu le lundi 11 janvier prochain.