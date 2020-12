Tom Cruise pète sa coche sur le plateau de «Mission Impossible»

Tom Cruise a perdu son sang-froid sur le plateau du nouveau «Mission Impossible» et s'en est pris directement aux membres de l'équipe qui ignoraient les directives COVID-19 qu'il avait mises en place.

Un enregistrement de l'énorme colère de la vedette a été obtenu par le journal du Sun, qui l'a mis en ligne mardi.

On peut y entendre l’acteur très énervé expliquer à plusieurs membres de l'équipe qu'il n'hésitera pas à les renvoyer s'il les surprend encore une fois à ne pas respecter le protocole sanitaire.

«Tout le monde regarde ce qu'on fait. Ils sont de retour à Hollywood et font des films en ce moment grâce à nous, parce qu'ils croient en nous et en ce que nous faisons. Je suis au téléphone avec tous les studios chaque soir, avec les compagnies d'assurance, les producteurs, et ils nous regardent et se servent de nous pour faire leurs films. Je ne veux plus jamais revoir ça. Je ne veux plus jamais le revoir. Et si vous ne le faites pas, vous êtes viré, et si je vous revois le faire, toi aussi tu es viré!», a-t-il lancé.

Il a poursuivi sur le même ton en lançant: « Pas d'excuses. Vous pouvez le dire aux gens qui perdent leur p*tain de maison parce que notre industrie est fermée... J'en ai marre de vos excuses. Nous n'allons pas arrêter le tournage de ce p*tain de film».

«Mission Impossible 7» a été l'une des premières superproductions à reprendre le tournage après le début de la crise du COVID-19.

Depuis la reprise du travail sur le plateau, Tom Cruise, qui produit également le film, est très impliqué et a supervisé lui-même le protocole sanitaire.