«Ce poste-là, il est inventé et donné à un ami du premier ministre»

La nomination de l’ancien député et ex-président de la CAQ, Stéphane Le Bouyonnec, au Conseil exécutif par le gouvernement Legault en région ne manque pas de faire réagir l’opposition.

• À lire aussi: Un ancien ténor de la CAQ revient près de Legault

• À lire aussi: «On m’a traité de shylock et je trouve ça grave» - Stéphane Le Bouyonnec

• À lire aussi: La CAQ gênée par les affaires de Le Bouyonnec

M. Le Bouyonnec a en effet été nommé secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif. Il sera responsable de l’internet haute vitesse en région.

«Ce poste-là, il est inventé, à un salaire élevé, et donné à un ami du premier ministre et du parti. Si ça ce n’est pas partisan, je ne sais pas ce que c’est», a lancé Gaétan Barrette en entrevue à LCN.

Le député libéral de La Pinière est revenu sur le fait que François Legault s’était fait élire en promettant de tourner la page sur les «pratiques» des libéraux en matière de nominations partisanes

«Rappelez-vous ce que M. Legault disait en campagne électorale. "En matière d’éthique, ce sera tolérance zéro", on voit que ce n’est pas le cas. Et en matière de nomination partisane: "il n’y en aura plus". Et aujourd’hui qu’est-ce qu’on fait? On a un ami personnel, ancien candidat, ancien président du parti à la deuxième position la plus élevée dans l’état québécois.»

Le député solidaire Gabriel Nadeau-Dubois compare, lui, le premier ministre Legault à Jean Charest.

«Quand les gens sont allés voter en 2018, beaucoup pensaient qu’en votant pour la CAQ, ils votaient pour le changement et qu’on tourne la page sur près de 15 ans d’une culture politique de copinage ou de scandales de corruption au Québec», a-t-il dit.

«Mais plus ça va et plus je trouve que François Legault ressemble à Jean Charest. Ça a commencé par sa défense tout acabit de Pierre Fitzgibbon qui a pourtant montré le mépris le plus total des règles d’éthique qu’on s’est données au Québec. Et là on apprend qu’il nomme son ancien candidat, un ancien haut placé de la CAQ à une des fonctions les plus importantes. Je ne pense pas que les gens pensaient qu’on passerait des petits amis libéraux aux petits amis caquistes».

La nomination de M. Le Bouyonnec est aussi critiquée, car ce dernier avait démissionné de son poste de président de la CAQ en 2018 après les révélations du Bureau d’enquête sur le fait qu’il présidait le CA d’une compagnie à numéro derrière Finabanx, une entreprise permettant aux Canadiens hors Québec de bénéficier de prêts privés à 90% d’intérêt et plus. Une pratique illégale au Québec.