Changement de vocation pour le couvent des Sœurs du Saint-Rosaire à Rimouski

Le projet de conversion du couvent des Sœurs du Saint-Rosaire à Rimouski se précise. Les religieuses ne voulant plus être propriétaires de leur immense bâtiment de cinq étages situé au centre-ville, une convention d'achat a donc été signée avec l'organisme à but non lucratif Serviloge, qui a aussi obtenu le mandat de trouver de nouvelles vocations à l'édifice.

«On travaille avec la congrégation en tant que partenaire. Comme les religieuses vivent encore dans leur maison, il faut en tenir compte. On n'est pas comme dans le privé où on rentre avec un bulldozer, on jette tout à terre et on recommence puis on fait des condos», a expliqué jeudi le directeur général de Serviloge, Alain Hamel.

«En fait, il y a un esprit des lieux à conserver, à maintenir. Faut pas oublier que c'est un milieu de vie, c'est pas un entrepôt, c'est pas une manufacture», a précisé de son côté Carl Johnson, responsable de la conservation à la Société rimouskoise du patrimoine qui collabore au projet.

La conversion de l'édifice va se faire sur une période d'une dizaine d'années. Lors d'une première phase, 77 logements pour des aînés vulnérables seront aménagés dans l'aile Est du couvent. Le projet de 12,5 millions $ pourrait bénéficier d'un nouveau programme d'aide financière du gouvernement fédéral. Si c'est le cas, les travaux seraient lancés en début d'année et exécutés au plus tard à la fin 2021.

«Les Soeurs ont une mission et on essaie en réhabilitant et en requalifiant ce bâtiment-là à aider les personnes à faibles revenus en les hébergeant à moindre coût», a ajouté Alain Hamel en entrevue avec TVA Nouvelles.

Le projet prévoit l'aménagement à moyen terme d'au moins 70 autres logements pour aînés de même que des espaces pour des organismes communautaires. Les quelques 200 religieuses que compte encore la congrégation vont aussi demeurer sur place, mais en tant que locataires.

«C'est une cohabitation entre une communauté religieuse et des laïcs, donc il faut quand même faire un peu attention parce que c'est un choc des cultures», a conclu le directeur général de Serviloge.

Les Soeurs du Saint-Rosaire ont entamé il y a trois ans une réflexion sur l'avenir de leur immense couvent du centre-ville de Rimouski. À voir l'évolution rapide de son processus de conversion, elles doivent maintenant être rassurées.