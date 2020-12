Coca-Cola: plus de bouteilles produites à Montréal

Coca-Cola augmentera ses capacités d’embouteillage à son usine de Lachine à Montréal, grâce à un investissement de 5,5 millions $ l’an prochain.

«Cet investissement est indispensable à la réalisation de notre mission et il nous aidera à accroître nos capacités de fabrication dans la région du Grand Montréal pour de nombreuses années à venir», a dit Todd Parsons, président-directeur général de Coke Canada par communiqué.

L’argent dépensé permettra «de remplacer et de modifier les capacités de fabrication à la chaîne existantes», a affirmé l’entreprise.

«L'usine deviendra plus efficace, favorisant une production locale plus importante et offrant une stabilité pour ses opérations», a-t-elle ajouté.

Coke Canada estime donc réduira ainsi ses émissions annuelles en CO2 de 63 000 kg.

Desservant le Québec et l’Atlantique, l’usine de Lachine emploie 150 personnes. Au pays, Coke Canada compte 5500 employés.

La multinationale produit des boissons comme Coca-Cola, Sprite, Fanta, NESTEA et POWERADE, ainsi que l’eau DASANI.