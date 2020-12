Des records de chansons de Noël dans les palmarès

Les chansons de Noël n'ont jamais été aussi populaires qu'en 2020 aux États-Unis. Du moins, selon le magazine Billboard, qui dénombre un record de titres associés au temps des Fêtes au sein de deux de ses palmarès du 19 décembre.

Neuf des dix chansons qui ont cumulé le plus d’écoutes sur les plateformes en ligne sont des chansons de Noël, une de plus que la marque précédente datant de janvier dernier.

La plus écoutée? On vous le donne en mille: l’indémodable All I Want For Christmas Is You, de Mariah Carey, avec 31,4 millions d’écoutes.

Ce n’est pas tout. Le bon vieux Hot 100, ce classement qui recense les chansons les plus écoutées en ligne, à la radio et vendues de la dernière semaine, contient 29 titres de Noël. Sans surprise, c’est aussi All I Want For Christmas Is You qui domine.