Les développements sur la COVID-19 du 17 décembre 2020

DERNIER BILAN 23H15

PLANÉTAIRE

Cas: 74 905 155

Morts: 1 661 115

Rétablis: 42 317 980

ÉTATS-UNIS

Cas: 17 198 633

Morts: 310 456

Rétablis: 10 105 777

CANADA

Québec: 171 028 cas (7635 décès)

Ontario: 148 967 (4058 décès)

Alberta: 86 168 cas (790 décès)

Colombie-Britannique: 44 776 cas (713 décès)

Manitoba: 22 047 cas (537 décès)

Saskatchewan: 12 832 cas (105 décès)

Nouvelle-Écosse: 1436 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 567 cas (8 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 367 cas (4 décès)

Nunavut: 259 cas

Île-du-Prince-Édouard: 90 cas

Yukon: 59 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 22 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 488 638 cas (13 916 décès)

NOUVELLES

22h33 | Encore plus de 3000 morts en un jour aux États-Unis

Les États-Unis ont de nouveau enregistré jeudi un bilan très lourd avec plus de 3 200 morts et presque 250 000 nouveaux cas de coronavirus en un jour, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins, qui font référence.

22h21 | Californie: un juge autorise les bars de danseuses à rouvrir malgré la COVID

Un juge de San Diego a autorisé deux bars de danseuses à rouvrir leurs portes malgré l'explosion des cas de COVID-19 que subit actuellement la Californie, où les activités «non essentielles» sont sévèrement restreintes depuis plusieurs semaines.

20h43 | Un proche conseiller de Biden testé positif à la COVID

Un proche conseiller de Joe Biden a été testé positif à la COVID-19 et va se mettre en quarantaine, a annoncé jeudi une porte-parole du président élu américain, assurant que ce dernier n'était pas considéré comme un cas contact.

20h31 | La COVID-19 fait trois fois plus de morts à l'hôpital que la grippe

La COVID-19 n'est décidément pas une «grippette», comme certains l'ont dit au début de la pandémie: elle fait trois fois plus de morts à l'hôpital que la grippe saisonnière classique, selon une étude française.

19h49 | Le transfert d’une patiente soulève des inquiétudes

Le transfert d’une patiente provenant de l’hôpital Sainte-Croix de Drummondville à l’établissement Christ-Roi de Nicolet suscite des inquiétudes chez certains employés.

19h39 | Valérie Plante «inquiète» pour la suite

Avec la période des Fêtes et les cas de COVID-19 qui ne baissent pas, la mairesse de Montréal a fait état jeudi de son inquiétude de voir la situation dégénérer.

19h29 | Pas de travail pour une infirmière belge qualifiée

Charlotte Bontemps est arrivée au Québec en 2019 pour changer de vie. Pendant deux sessions, elle a étudié à l'Université du Québec à Rimouski. Avec la pandémie, l'infirmière belge a interrompu son retour aux études et a tenté en vain de travailler.

18h57 | La vaccination s'amorcera la semaine prochaine au Saguenay-Lac-Saint-Jean

18h48 | COVID-19: plusieurs secteurs préoccupants à Sherbrooke

La situation demeure préoccupante dans l'arrondissement de Fleurimont, à Sherbrooke, où la progression de la COVID-19 ne s'estompe pas.

18h38 | COVID-19: place à la vaccination dès le 24 décembre en Estrie

Après Québec et Montréal, ce sera au tour de l'Estrie d'amorcer sa campagne de vaccination contre la COVID-19, le 24 décembre, au Centre de foires de Sherbrooke.

18h33 | L'étude de Medicago se poursuit

Alors que l’opération de vaccination se poursuit, la société Medicago continue de travailler sur son vaccin. Un des cobayes raconte comment le processus s’est déroulé.

18h03 | Bas-Saint-Laurent: 400 personnes seront vaccinées la semaine prochaine

L'opération de vaccination sera officiellement lancée aux quatre coins du Québec la semaine prochaine et l'Est-du-Québec ne sera pas en reste alors que 400 personnes seront vaccinées au Bas-Saint-Laurent.

18h00 | IUCPQ: le délestage met des vies en péril, estiment des cardiologues

Les cardiologues de l’IUCPQ tirent la sonnette d’alarme concernant les dommages collatéraux occasionnés par le délestage qui met en péril, selon eux, la vie de patients.

17h25 | Les morts par overdose se sont accélérées aux États-Unis pendant la pandémie

Les morts par overdose se sont accélérées aux États-Unis pendant la pandémie de coronavirus, ont indiqué jeudi les autorités sanitaires américaines, en soulignant la nécessité de garantir l'accès aux services médicaux essentiels malgré les perturbations liées à la COVID-19.

17h24 | Un jeu-questionnaire pour tester sa bulle

Un jeu-questionnaire disponible en ligne et proposé par l’Association médicale canadienne (AMC) permet à chaque citoyen de mesurer les risques et les dangers auxquels il peut s’être exposé face à la COVID-19.

16h38 | États-Unis: «une catastrophe avec des proportions astronomiques!»

La ville de Boston avait reçu près de 30 centimètres de neige en date de jeudi matin, mais cela n’a pas freiné pas la popularité du vaccin contre la COVID-19.

15h08 | Un tueur en série italien meurt de la COVID-19

Un des tueurs en série les plus célèbres d'Italie, Donato Bilancia, qui a avoué 17 meurtres, est décédé de la COVID-19 en prison, ont indiqué jeudi des agences de presse.

14h54 | Encore un record de cas quotidiens en Ontario

La situation va de mal en pis en Ontario, qui a inscrit jeudi un nouveau record de cas quotidiens de la COVID-19 avec 2432 infections supplémentaires.

14h47 | Mesure pour personne seule: «c'est tout à fait raisonnable», dit une médecin

Le gouvernement a autorisé les personnes seules à se joindre à une bulle familiale pour les Fêtes. Une mesure qui se veut humaine et qui permet de célébrer de façon sécuritaire, assure une interniste et gériatre.

13h23 | EN VIDÉO | Un député de la CAQ filmé en plein party de bureau

Le député de la CAQ, Denis Tardif, se retrouve dans l’embarras après avoir été vu en train de fêter dans une brasserie de Rivière-du-Loup, mercredi soir.

12h45 | Les mesures pour les aînés bien accueillies

Les mesures plus strictes dans les RPA et les CHSLD du Québec entrent en vigueur jeudi. L’objectif est de tenter de protéger cette clientèle vulnérable, alors que les lits d'hôpitaux sont de plus en plus occupés.

12h34 | Travailleurs de la santé absents: «On ne veut pas en perdre plus!»

Le premier ministre François Legault a indiqué mardi, pendant son point de presse pour annoncer les mesures de restrictions, que 7411 travailleurs de la santé étaient absents du réseau pour différentes raisons.

12h18 | Marché du travail: le Québec s’en tire bien, malgré la pandémie

Le marché du travail au Québec est celui au pays qui s’est le mieux remis de la pandémie en récupérant la plus grande part d’emplois dans l’ensemble.

11h57 | Un député coronasceptique atteint de la COVID et hospitalisé

Un député allemand d'extrême droite dénonçait le «début d'une dictature corona» et siégeait au Bundestag avec un masque troué. Déclaré positif à la COVID-19, il a été hospitalisé, a annoncé jeudi son groupe parlementaire.

11h55 | L'Europe, première région à enregistrer plus d'un demi-million de morts

L'Europe est devenue jeudi la première région du monde à enregistrer plus d'un demi-million de morts de la COVID-19, selon un comptage réalisé par l'AFP peu avant 15h GMT à partir de bilans fournis par les autorités de santé.

11h01 | Plus de 170 000 cas au Québec

Le Québec rapporte 1855 cas supplémentaires et 22 décès, portant le total à 171 028 personnes infectées et 7635 morts depuis le début de la pandémie.

10h20 | L’Ontario enregistre son plus haut nombre de cas quotidiens avec 2432 personnes infectées à la COVID-19

9h15 | Bulletin de nos dirigeants: Note de passage ou échec?

Que pensent les Québécois de la gestion de la pandémie de nos dirigeants? La firme Léger leur a posé la question. Certains ont la note de passage, d’autres non.

8h47 | 21 nouveaux sites de vaccination dès lundi

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce l’ouverture de 21 nouveaux sites de vaccination contre la COVID-19 dans la province dès lundi.

8h30 | Aide de 4,6 M$ pour les salles de cinéma

La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy a annoncé, jeudi, une aide de 4,6 millions $ pour les salles de cinéma québécoises.

6h15 | Les États-Unis en voie d'autoriser un deuxième vaccin

Une semaine après avoir recommandé l'autorisation d'un premier vaccin contre la COVID-19, un comité d'experts américains se réunit à nouveau jeudi pour évaluer le remède développé cette fois par la société américaine Moderna, avec de premières injections attendues dès la semaine prochaine.

5h10 | Sondage Léger: les Québécois toujours satisfaits de François Legault

Malgré les mauvaises nouvelles et un reconfinement de l’économie, la CAQ est toujours en tête des intentions de vote, loin devant ses adversaires.

5h07 | Hôpitaux débordés à Tokyo, nouveau record de contaminations

Les hôpitaux de Tokyo peinent à assurer les soins courants à cause d'une flambée du nombre de cas de coronavirus, ont averti jeudi les autorités sanitaires locales, alors que la capitale japonaise a atteint un nouveau record d'infections.

5h03 | Un vaccin vietnamien testé sur l'homme à partir d'aujourd'hui

Une société pharmaceutique vietnamienne a commencé jeudi à Hanoï à tester son vaccin contre le coronavirus sur des volontaires, avec l'ambition de proposer un vaccin à prix abordable pour les pays en voie de développement.

4h54 | Le premier ministre français, cas contact de Macron, «se place à l'isolement»

Le premier ministre français, Jean Castex, «considéré comme cas contact» du président Emmanuel Macron positif à la COVID-19, s'est «placé à l'isolement, bien qu'il ne présente aucun symptôme de la maladie», ont annoncé jeudi ses services.

4h45 | Poutine dit qu'il se fera vacciner quand ce «sera possible» pour sa catégorie d'âge

Le président russe Vladimir Poutine a assuré lundi qu'il se fera vacciner contre le coronavirus «dès que ce sera possible» pour sa catégorie d'âge, vantant le vaccin Spoutnik V, «bon et sûr», développé par son pays.

4h32 | Le président français Emmanuel Macron déclaré positif

Le président français Emmanuel Macron a été déclaré positif à la COVID-19 jeudi et va s'isoler pendant sept jours, a annoncé le palais présidentiel de l'Élysée.

0h46 | La Suède de nouveau en difficulté face à la deuxième vague

Malgré un durcissement des autorités ces dernières semaines, la Suède et sa stratégie atypique contre le coronavirus sont de nouveau mises en grande difficulté par une redoutable deuxième vague que le pays nordique a longtemps cru pouvoir éviter.