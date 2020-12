EN VIDÉO | Un député de la CAQ filmé en plein party de bureau

Le député de la CAQ, Denis Tardif, se retrouve dans l’embarras après avoir été vu en train de fêter dans une brasserie de Rivière-du-Loup, mercredi soir.

Dans une vidéo obtenue en exclusivité par TVA Nouvelles, on peut voir M. Tardif attablé avec plusieurs membres de son bureau de comté à la brasserie Aux Fous Brassant.

En après-midi, le député de Rivière-du-Loup–Témiscouata Denis Tardif a été exclu du caucus de la CAQ.

L’alcool semble couler à flots et aucune règle de distanciation physique n’est respectée.

Les restaurants et bars de la région étaient encore ouverts mercredi soir avant leur passage en zone rouge ce jeudi.

Contacté, le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata avoue une erreur.

«Est-ce que vous me demandez si j’ai fait une erreur sur les images qui sont là? Les images parlent! (...) Je me suis trompé, mais je n’ai pas vraiment d’autres choses à commenter là-dessus», a-t-il dit.

«Il y a eu une erreur, on le sait, je l’admets.»

Du côté du bureau du premier ministre, on parle d’une «grave erreur de jugement».

François Legault disait encore lors de son point de presse mardi soir qu’il ne fallait pas organiser de partys de bureau en pleine résurgence de la pandémie de COVID-19.

De même, les préfets de deux MRC de la région lançaient encore samedi dernier des appels au calme après plusieurs débordements.

«Ce n’est pas comme s’il était passé sur une lumière rouge. C’est comme s’il était policier et que tout le poste de police était passé sur une lumière rouge. Il est le représentant du gouvernement dans sa circonscription. Il a une équipe qui est parfaitement au courant. C’est le b.a-ba de la prévention en matière de COVID et il a passé outre», a réagi le député libéral de La Pinière, Gaétan Barrette en entrevue à LCN.

«Je ne peux pas croire que François Legault est satisfait de la réponse qu’on a entendue (...) Je pense que malheureusement le député prend ça avec une certaine légèreté. Je ne sais pas quelle sanction il peut prendre, mais ça ne peut pas rester comme ça.»

Retrait du caucus

La CAQ a finalement annoncé jeudi après-midi que le député se retirait «temporairement» du caucus du parti.

«Hier soir, j’ai commis une erreur. Je le regrette sincèrement et c’est pour cette raison que j’ai pris la décision de me retirer du caucus de la CAQ. J’aurais dû montrer l’exemple, limiter mes contacts et respecter les règles de distanciation connues, comme le recommandent le gouvernement et la Santé publique», a redit Denis Tardif dans un communiqué.

«Nous prenons la situation très au sérieux. Notre réseau de la santé est extrêmement sous pression et des vies sont en jeu. À un moment particulièrement critique de cette deuxième vague, pendant lequel nous demandons des efforts supplémentaires à toute la population, nous sommes d’avis que nos élus doivent être les premiers à se comporter selon les règles établies. Dans les circonstances, j’ai accepté la demande de M. Tardif de se retirer temporairement de notre caucus», a ajouté le whip en chef du gouvernement, Éric Lefebvre.