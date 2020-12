Nouveau record de cas quotidiens en Ontario

La situation va de mal en pis en Ontario, qui a inscrit jeudi un nouveau record de cas quotidiens de la COVID-19 avec 2432 infections supplémentaires.

Pour la première fois depuis le début de la pandémie, la moyenne de cas des sept derniers jours dépasse les 2000 contaminations dans la province la plus populeuse au pays, qui compte au cumulatif 148 967 infections ainsi que 4058 décès, dont 23 enregistrés au cours des 24 dernières heures.

C’est Toronto, où se poursuit le confinement, qui a recensé le plus de nouveaux cas jeudi, soit 737. Les banlieues de Peel (434 cas) et de York (209 cas) ainsi que les régions de Windsor-Essex (190) et d'Hamilton (190) sont aussi sous surveillance.

L’Ontario continue d’être la championne des prélèvements, avec plus de 58 000 tests réalisés mercredi.

Le Québec a pour sa part signalé 1855 nouveaux malades atteints de la maladie à coronavirus, ainsi que 22 morts supplémentaires. La Belle Province a ainsi franchi la barre des 170 000 cas, avec au cumulatif 171 028 infections et 7635 pertes de vie, dont trois survenus dans la dernière journée.

Les hospitalisations à travers le Québec ont franchi le cap des 1000 lits occupés, en hausse de 27, à 1002. Le nombre de gens devant recevoir des soins aigus a crû de six, à 134. Mercredi, plus de 38 000 prélèvements ont été réalisés et 969 doses de vaccin ont été administrées.

La crise continue de peser lourd sur le moral en Alberta avec 1571 nouveaux cas et 30 décès jeudi, ainsi qu’en Colombie-Britannique avec 673 infections supplémentaires et 21 morts de plus.

La Saskatchewan (238 cas et sept décès), le Manitoba (221 cas), le Nouveau-Brunswick (six cas), la Nouvelle-Écosse (six cas), Terre-Neuve-et-Labrador (trois cas), le Nunavut (un cas) et l’Île-du-Prince-Édouard (un cas) ont également mis leurs chiffres à jour.

Plus de 75 000 cas actifs au pays

En ce moment, le Canada compte plus de 75 000 cas actifs d’un océan à l’autre, avec une moyenne de plus de 6600 nouvelles infections chaque jour du 10 au 16 décembre, selon la santé publique canadienne. Près de 3100 Canadiens étaient hospitalisés pour la COVID-19 durant la même période, dont 116 en moyenne aux soins intensifs.

«Tandis que nous continuons à travailler au développement de vaccins sûrs et efficaces en vue de contrôler la COVID-19 de façon généralisée et durable, nous prions les Canadiens de continuer de prendre des mesures individuelles pour assurer la sécurité de tous», a dit l’administratrice en chef de la santé publique canadienne, la Dre Theresa Tam.

«Pour ce faire, nous devons continuer de limiter nos contacts étroits aux personnes de notre ménage et réduire nos interactions en personne aux courses et aux activités essentielles tout en suivant toujours les principales mesures de santé publique à la lettre», a-t-elle ajouté.

En soirée, le Canada comptait 488 638 cas (+7008) et 13 916 décès (+117).

La situation au Canada

Québec: 171 028 cas (7635 décès)

Ontario: 148 967 (4058 décès)

Alberta: 86 168 cas (790 décès)

Colombie-Britannique: 44 776 cas (713 décès)

Manitoba: 22 047 cas (537 décès)

Saskatchewan: 12 832 cas (105 décès)

Nouvelle-Écosse: 1436 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 573 cas (8 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 367 cas (4 décès)

Nunavut: 259 cas

Île-du-Prince-Édouard: 90 cas

Yukon: 59 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 23 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 488 638 cas (13 916 décès)