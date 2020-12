États-Unis: «une catastrophe avec des proportions astronomiques!»

La ville de Boston avait reçu près de 30 centimètres de neige en date de jeudi matin, mais cela n’a pas freiné pas la popularité du vaccin contre la COVID-19.

Selon le Dr Julien J. Cavanagh, qui pratique au Massachusetts General Hospital, l’application mobile pour la prise de rendez-vous était momentanément paralysée en raison de l’achalandage.

«C’est une application pour prendre rendez-vous demain matin et elle s’est écroulée dans la soirée de mercredi tellement elle était populaire», a-t-il indiqué à LCN en journée.

Heureusement pour lui, Dr Cavanagh avait déjà confirmé son rendez-vous et il s’est fait administrer une dose du vaccin.

«J’ai eu de la chance, j’avais un rendez-vous à 8h45. Pour l’instant, les professionnels de la santé potentiellement exposés à la COVID sur les étages (ont priorité) et puisque je donne les avis neurologiques, j’étais admissible.»

«Thanksgiving» : de graves répercussions

Le vaccin, comme le soutient Dr Cavanagh, a beau représenter «un moment de joie et une avancée scientifique majeure», le nombre de nouveaux cas aux États-Unis connait une hausse ahurissante.

«On se retrouve avec près de 250 000 nouveaux cas par jour aux États-Unis. Il y a 115 000 de mes compatriotes américains qui sont hospitalisés et on est autour de 3500 morts par jour.

«On s’approche des 310 000 morts. C’est une catastrophe avec des proportions astronomiques.»

Évidemment, la période festive de l’Action de grâce américaine, où aéroports et gares étaient bondés de monde, a largement contribué à la flambée des cas.

«On paie pour les rassemblements familiaux du "Thanksgiving". On s’attend à une autre vague après les Fêtes si les Américains se réunissent.»

Le réseau de la santé tiendra-t-il d’une côte à l’autre?

«Je suis très inquiet dans les zones plus rurales, où il y a moins de moyens et où c’est plus difficile de se mobiliser.»

Dr Cavanagh espère que le changement de présidence permettra un changement radical de la situation et que le nombre de prélèvements augmentera.