IUCPQ: le délestage met des vies en péril, estiment des cardiologues

Les cardiologues de l’IUCPQ tirent la sonnette d’alarme concernant les dommages collatéraux occasionnés par le délestage qui met en péril, selon eux, la vie de patients.

• À lire aussi: Atteinte d’un cancer, elle doit s’armer de patience

• À lire aussi: Un CIUSSS demande à ses travailleurs d'annuler leurs vacances

• À lire aussi: Hospitalisations en hausse: un plan de délestage doit être déposé par les hôpitaux

Avec l’augmentation du niveau d’alerte la semaine dernière, le nombre de lits dédiés aux patients de la COVID-19 est passé de 26 à 46 à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ).

L’impact de la COVID-19 sur les soins de cardiologie inquiète des médecins qui cosignent une lettre envoyée au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

«On voit arriver les patients avec des complications. Ils se présentent très tard. Certains auraient besoin de pacemaker qui les aiderait à mieux fonctionner, mais on n’est pas capable de les faire entrer pour ça, car on n’a pas le personnel qui est pris ailleurs pour les patients de la COVID», a indiqué le Dr Bernard Cantin, chef du service de cardiologie à l'ICUPQ, au Journal de Québec.

Priorisation des soins

Le Dr Daniel Lefrançois, directeur des services professionnels, se veut un peu plus rassurant.

«On se dévoue corps et âme pour faire nos priorités 1, 2 et 3», ajoute le Dr Lefrançois.

«On n’est pas pire ici qu’ailleurs. On arrive à maintenir, malgré tout, quatre salles de chirurgie sur cinq.»

Selon lui, l’Institut réussit à réaliser 73% du volume des interventions qui étaient planifiées.

Au début de la pandémie, le service de cardiologie considérait que la désignation de l’IUCPQ comme centre désigné pour la COVID-19 compromettait la prise en charge des patients réguliers.

«On est pris avec une priorisation de soins immédiats à garantir à un niveau populationnel. (...) On a des choix déchirants à faire et c’est le gouvernement qui les fait. Quand on priorise, on ne peut pas tout avoir en même temps», a ajouté le Dr Lefrançois.

L’augmentation des nouveaux cas fait craindre une augmentation des besoins d’hospitalisations, prévient-il.

Vaccination

En plus de limiter la présence de patients COVID-19 à l’IUCPQ, les cosignataires de la lettre demandent à ce que le personnel soignant soit vacciné, et ce, rapidement.

Selon le Dr Cantin, l’IUCPQ compte près de cinquante employés en quarantaine et 90 employés immunosupprimés sont absents depuis le mois de mars.

«Si on vaccine tout le monde, on récupère 140 personnes. Ça règle tous nos problèmes et on est capables d’aller aider au Concorde.»

Ces mesures assureraient une reprise des activités en janvier 2021 à une cadence plus normale, selon les cardiologues.

Bilan régional

En 24 heures, on comptait 305 nouveaux cas de COVID-19, soit 185 (-29) dans la capitale nationale et 120 (+25) dans Chaudière-Appalaches. En tout, on dénombre 11 nouveaux décès: 9 dans la capitale nationale et 2 dans Chaudière-Appalaches.

Dans les hôpitaux désignés de la région, responsables pour l’Est-du-Québec, on compte actuellement 138 personnes hospitalisées, dont 15 aux soins intensifs. De son côté, l’IUCPQ compte 27 patients hospitalisés pour la COVID-19.