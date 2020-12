Les hôteliers qui poursuivent la Ville de Québec «ne gagneront pas», dit Labeaume

Irrité par la multiplication des recours intentés par les hôteliers qui réclament une baisse de leur facture de taxes en raison de la pandémie, Régis Labeaume croit néanmoins qu’ils n’ont aucune chance d’avoir gain de cause.

Le Journal révélait jeudi matin que l’hôtel Le Concorde, l’hôtel Classique et quatre autres hôtels se sont ajoutés à la liste des contestataires, après le Delta et le Grand Times.

Les propriétaires de ces établissements, durement affectés par la crise sanitaire, se sont tous adressés à la Cour supérieure dans l’espoir d’obtenir une révision de leur compte de taxes, voire même son annulation pure et simple en 2020, estimant que leur immeuble n’a plus aucune valeur.

«Tout d’abord... ils ne gagneront pas. Deuxième affaire, la conséquence de ça, c’est de faire payer les citoyens qui ont des résidences puis ultimement, je pense que c’est très mauvais pour leur image», a réagi le maire de Québec, jeudi matin, en marge d’un point de presse. L’effet boule de neige, depuis qu’une première requête a été déposée par le Delta, dérange visiblement Régis Labeaume.

«Comment voulez-vous que j’agisse moi, comme maire de Québec, quand d’un côté on me demande de l’aide et qu’en même temps, on me poursuit pour éliminer mes revenus? 70 % des revenus de la Ville de Québec viennent de la taxation. C’est paradoxal», a-t-il laissé tomber.

«En passant, quand les hôtels font des bonnes années, entre autres parce qu’on investit beaucoup dans des évènements ici, ils ne pensent pas à nous poursuivre hein ? Quand les hôtels sont pleins dans des périodes creuses parce qu’on investit dans des évènements, ils ne nous retournent pas de l’argent parce qu’ils en ont fait un peu plus? C’est ça qui est détestable là-dedans», a-t-il renchéri.

Éviter une «catastrophe»

M. Labeaume affirme par ailleurs que toutes les municipalités du Québec «font bloc» derrière le gouvernement Legault qui prévoit adopter une disposition qui empêchera les commerçants, incluant les hôteliers, d’invoquer la pandémie pour obtenir un ajustement de leurs taxes foncières. Sans cet article de loi controversé, le maire redoute une «catastrophe» financière.

«Ça ne peut pas arriver sinon, ça fout le bordel total dans les finances de toutes les villes du Québec. L’effet est incommensurable. Ça (voudrait) dire que notre système d’impôts fonciers ne fonctionne plus. S’il fallait qu’il se crée une jurisprudence là-dessus, ça serait une catastrophe. Alors le gouvernement a raison, on va l’appuyer et on ne lâchera jamais là-dessus.»