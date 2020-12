L'étude de Medicago se poursuit

Alors que l’opération de vaccination se poursuit, la société Medicago continue de travailler sur son vaccin. Un des cobayes raconte comment le processus s’est déroulé.

• À lire aussi: Des Québécois ont déjà été vaccinés contre la COVID

Éric Bernier fait partie des quelque 900 personnes qui ont décidé de tester le vaccin développé par Medicago.

«Je voulais prendre part à ça. Puis, c'est sûr qu'en étant Québécois, forcément, ça vient me chercher encore plus, parce que je me dis que ça vient d'ici», explique le candidat.

Loin de se considérer comme étant un cobaye, il a plutôt l'impression de servir la société.

«Je pourrai dire, un jour, que j'ai contribué à tout ça. Je ne peux pas dire que je n'avais aucune crainte. C'est normal, c'est un nouveau médicament, vaccin», dit-il.

Il a reçu sa première dose lundi au terme d'un processus médical rigoureux.

«On passe une batterie de tests, on rencontre une infirmière, prélèvement sanguin, échantillon d'urine. On vérifie tout, tout, tout, on a un bilan de santé complet. Aussi, on nous explique le temps que ça va prendre, toute cette étude-là; on parle de 18 mois, en tout et pour tout», précise Éric.

Hormis une fatigue au lendemain de la première injection, il n’avait pas d'effets secondaires à signaler.

Éric recevra sa deuxième et dernière dose le 4 janvier prochain. Éventuellement, il demandera une divulgation, afin de savoir s'il a bien reçu le vaccin ou le placebo.

Malgré l'avance de Pfizer et Moderna, la course mondiale au vaccin est loin d'être terminée.

«Les vaccins qui ont été autorisés ont un très haut taux d'efficacité, mais on n'a aucune perspective à moyen et à long terme, à savoir quelle sera la durée de protection. Donc, on doit s'assurer qu'il y ait suffisamment de vaccins», affirme Nathalie Landry, vice-présidente exécutive chez Medicago.

Le gouvernement canadien a commandé 20 millions de doses à Medicago, qui souhaite débuter la vaccination massive dans la deuxième moitié de 2021.

En plus de développer un vaccin, Medicago construit actuellement une nouvelle usine qui, à terme, pourra produire environ 200 millions de doses d'un vaccin pandémique.