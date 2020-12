Marché du travail: le Québec s’en tire bien, malgré la pandémie

Le marché du travail au Québec est celui au pays qui s’est le mieux remis de la pandémie en récupérant la plus grande part d’emplois dans l’ensemble.

C’est l’un des constats que dresse jeudi l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) dans une nouvelle publication qui compare le troisième trimestre de 2020 (juillet à septembre inclusivement) avec la période d’octobre à décembre 2019.

«Le nombre de personnes en emploi au Québec correspondait à 96,7 % de celui au quatrième trimestre de 2019, soit avant la pandémie», indique-t-on. Dans l’ensemble du Canada, on parle d’un niveau de 94,8 %.

En particulier, la Belle Province a récupéré la plus grande part d’emplois à temps plein (97,0 %) alors qu’en Ontario, le ratio du nombre de personnes en emploi au troisième trimestre de 2020 par rapport à celui au quatrième trimestre de 2019 est de 94,4 %.

L’ISQ note que le Québec comptait 150 200 personnes de plus au chômage au troisième trimestre qu’avant la pandémie. De plus, le taux de chômage au Québec (8,5 %) était le plus bas parmi ceux des provinces.

Ce sont les femmes qui ont le plus été affectées par la pandémie. «L’emploi chez les hommes correspondait à 98,0 % du niveau avant la pandémie (– 45 200 travailleurs), tandis que le ratio était de 95,3 % chez les femmes (– 98 200 travailleuses)», précise-t-on.

Les jeunes (15-24 ans) ont également eu du mal avec un niveau d’emploi équivalent à 90,8 % de celui d’avant la pandémie (– 53 600 personnes).