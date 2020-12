«Sauvetage animal» : superhéros du monde animal

Un énième docu-réalité sur les animaux? Oui, mais non. Dans «Sauvetage animal», on sue et on halète avec une escouade de bénévoles qui sauve des bêtes en danger au péril de sa propre vie. De quoi nous donner quelques sueurs froides!

Basée à Châteauguay, sur la Rive-Sud de Montréal, l’entreprise Sauvetage Animal Rescue se faisait faire les yeux doux depuis 2012 par des producteurs télé qui espéraient montrer ses exploits au petit écran.

Il faut dire que l’organisation est la seule du genre, technique et certifiée, au Canada, et couvre un territoire de 82 villes, avec des collaborateurs partout au Québec.

Au départ compagnie spécialisée, en 2010, en recherche d’animaux perdus, affectée surtout à recueillir des chats perchés aux arbres, Sauvetage Animal Rescue a élargi son mandat et se frotte aujourd’hui, et depuis 2016 dans sa forme actuelle, aux missions les plus périlleuses.

C’est donc à TVA, à compter du jeudi 7 janvier, qu’on assistera de – très – près aux valeureux efforts d’Éric Dussault, pompier de formation, sa conjointe Isabelle Vachon-Girard, ex-technicienne médicale dans les Forces armées canadiennes, et leur équipe de bénévoles au grand cœur, pour tirer de mauvais pas des compagnons à poils et à plumes, qui ont parfois le chic pour se placer en fâcheuse position.

Éric Dussault venait justement de sortir une outarde blessée du pétrin, au Parc de la Cité de Saint-Hubert, une heure avant de s’entretenir avec l’Agence QMI, jeudi après-midi.

«La série, c’est la réalité du terrain, l’adrénaline, le moment présent, la prise de décision à la seconde près, a résumé ce dernier. Ça représente bien nos interventions sur le terrain. On est une poignée de personnes au Canada à faire un métier unique. Le téléspectateur va comprendre l’urgence d’un service comme ça; la SPCA et les pompiers ne font pas tout. Il n’y a pas tant de services que ça pour les animaux, surtout quand on s’éloigne de Montréal.»

PHOTO COURTOISIE / TVA / Productions Urbania

Dans les égouts

Dans une réalisation signée Mathieu Arsenault («Urgence santé mentale») qui mise sur la proximité, on nous permet, dans «Sauvetage animal», de vivre en temps réel les cascades de Sauvetage Animal Rescue.

Au premier épisode, nos troupes réchappent un castor prisonnier d’un barrage hydroélectrique. Au deuxième, elles sont en Australie, et extirpent des koalas des feux de forêt dévastateurs qui ont ravagé le pays en début d’année. L’opération implique l’escalade d’un arbre de 40 pieds pour faire descendre un marsupial à l’aide d’une perche de sept mètres. De la petite bière, quoi.

Tournages dans un vide sanitaire, des égouts ou un appartement squatté par un criminel: nos «Ghostbusters» de la faune n’évitent aucun milieu ardu pour faire honneur à leur mantra, qui est de ne jamais laisser un animal derrière.

D’ailleurs, à tous les téméraires qui voudront s’improviser sauveteurs d’animaux au visionnement de la série, Éric Dussault lance un avertissement prudent.

«Ce n’est pas si simple, et il ne faut surtout pas penser faire d’argent avec ça. Plusieurs vont abandonner rapidement. J’ai la prétention de croire qu’on sera les seuls encore longtemps, du moins avec cette formule-là, à sauver des animaux de la faune.»

Concept distinct

Du côté de TVA et Québecor Contenu, on soutient que «Sauvetage animal» se démarque des nombreuses autres émissions animales en ondes présentement par la nature unique du champ d’activité de Sauvetage Animal Rescue.

«La série est dans l’action et nous montre un côté technique des sauvetages. Entourés de bénévoles, Éric et Isabelle ont su bâtir une équipe solide qui se donne corps et âme à leur métier. Au-delà des animaux, le projet prend aussi la couleur de nos personnages, qui sont au cœur de la série. Ils sont drôles, "punchés", naturels et dévoués», a souligné Denis Dubois, vice-président, contenus originaux, chez Québecor Contenu.

«Sauvetage animal», le jeudi, à 20 h 30, dès le 7 janvier, à TVA.