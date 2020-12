Spécialisé dans les livraisons de drogue par drone en prison

Les livraisons de drogue par drones dans les enceintes de prisons québécoises pourraient diminuer au cours des prochaines semaines, à la suite d’une importante opération policière.

Quatre perquisitions ont été effectuées mercredi dans les municipalités de Noyan et de Saint-Bernard-de-Lacolle, en Montérégie, pour mettre un terme aux activités d’un réseau de trafiquants.

Lors de l’intervention, les policiers ont saisi pas moins de 8 drones, 20 téléphones cellulaires, plus de 5 kg de cannabis, plus de 2300 comprimés (métamphétamine et autres), 1,5 kg de tabac et diverses quantités de cocaïne et de haschich.

L’opération visait à démanteler «un réseau de trafiquants qui effectuaient notamment, de la livraison de colis à l’aide de drones à l’intérieur des enceintes de centres de détention du Québec», selon la Sûreté du Québec.

Un homme de 44 ans a été épinglé lors de la frappe. Il devrait comparaître ultérieurement pour répondre à plusieurs chefs d’accusation, dont trafic de stupéfiants, complot, introduction par effraction et méfait.

Selon ce que l’enquête a permis d’établir, le suspect serait lié à de nombreuses «livraisons spéciales» dans les enceintes des centres de détention de Sherbrooke, de Drummondville, de Cowansville, de Sorel et de Montréal.