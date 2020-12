Une fillette reçoit un lapin «plate» pour Noël

Un parent a fait appel à la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA), car sa fillette n’aimait pas le lapin qu'elle avait reçu comme cadeau de Noël, le jugeant trop «plate».

«J'ai acheté un lapin pour ma fille pour Noël et je lui ai donné Il y a 2 semaines pis elle l’aime pas. Il ne fait rien, il bouge pas, il est dans sa cage, c’est plate, y a pas d’action», peut-on lire dans la transcription publiée par la SPCA de l’Outaouais d’un message vocal qu’elle a reçu récemment.

L’organisme a voulu profiter de cet appel plutôt inusité pour sensibiliser la population à se renseigner à l’avance sur le type d’animal recherché pour adoption, et de lui laisser ensuite une période d’adaptation suffisante pour qu’il s’acclimate à son nouveau domicile et à sa nouvelle famille.

«Il s’agit de vies animales, elles ne sont pas interchangeables. On ne délaisse pas son animal de compagnie pour une version plus récente et stimulante comme on le fait [...] avec les téléphones intelligents ou autres items (sic)», peut-on lire sur sa publication Facebook.

Cette publication avait d’ailleurs obtenu jeudi après-midi plus de 1000 réactions, près de 375 commentaires et près de 550 partages.

Chat à poils longs

Le parent en question a fait appel à la SPCA, parce qu’il est maintenant à la recherche d’un chat, comme en témoigne la suite du message laissé à la SPCA.

«Donc hier, j’ai vendu son lapin et on cherche un chat, moi je m’en fou (sic) de payer 215$, je (le) veux [...] avec poils longs, très important. Envoyez-moi des photos, je dois remplacer le cadeau de ma fille immédiatement, je me sens pas bien, elle pleure tellement beaucoup.»

Bien que ce genre de comportement ait diminué au cours des dernières années, la SPCA mentionne qu’elle reçoit encore ce genre de demandes à l’occasion.