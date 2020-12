Appel menaçant: un autre canular visant Ubisoft à Montréal

Les bureaux d’Ubisoft à Montréal ont été la cible d’un deuxième canular en un peu plus d’un mois, vendredi, après que des appels menaçants concernant la présence d’un colis suspect aient forcé un déploiement policier sur les lieux peu après 16 h.

• À lire aussi: Un appel qui crée toute une frousse chez Ubisoft

• À lire aussi: Le colis suspect découvert près des locaux d'Ubisoft à Saguenay neutralisé

À 19h20, le Service de Montréal a pu confirmer qu’il n’y avait aucune menace sur ou près du site, et qu’il s’agissait d’un nouveau pétard mouillé. Déjà vers 19h, il ne restait plus qu’un véhicule sur place qui tentait de faire les dernières vérifications.

La fausse alerte survient un peu plus d’un mois après la vaste opération policière qui avait été déclenchée au même endroit. Des unités de police lourdement armées avaient alors été appelées sur les lieux, et les employés des différentes entreprises travaillant dans le bâtiment avaient dû se réfugier sur le toit de l’immeuble durant quelques heures avant de pouvoir sortir un par un, sous escorte. L’événement avait aussi attiré de nombreux médias et l’affaire s’était propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux.

Cette fois-ci, le SPVM a indiqué qu’il n’y avait presque personne à l’intérieur du bâtiment, ce qui apaisait déjà les craintes.

Rappelons qu’en plus du canular du 13 novembre dernier, un vrai colis suspect contenant une batterie et des câbles avait été neutralisé dans le stationnement derrière les locaux d’Ubisoft Saguenay le 4 décembre dernier. Les policiers avaient fait exploser le colis suspect à l’aide d’un robot.

L’entreprise de jeux vidéo Ubisoft semble être prise pour cible, mais il est trop tôt pour savoir avec certitude si ces événements sont effectivement reliés et s’ils proviennent de la même source.

Aucune personne n’a été arrêtée en lien avec ces événements à ce jour.